Croissance de 34 % pour Alibaba Cloud grâce à la forte demande en IA

Le géant chinois n’a pas eu besoin d’un tour de magie pour relancer sa dynamique. Son activité cloud affiche une progression solide, stimulée par l’usage croissant de modèles d’IA dans les entreprises et les administrations.

Les derniers chiffres montrent une branche Cloud Intelligence en pleine forme, loin des hésitations économiques du reste du groupe. En une phrase : Alibaba sort du trimestre avec une dynamique solide.

C’est qui le patron du Cloud chinois ?

Alibaba Cloud continue d’avancer grâce à l’appétit du pays pour les outils basés sur l’IA. Voyez-vous, les entreprises veulent accélérer leurs projets. Ce qui pousse la demande pour les infrastructures et les modèles fournis par le groupe. Et l’ensemble crée un environnement très favorable à sa division cloud.

La branche Cloud Intelligence affiche 39,8 milliards de yuans sur le trimestre. Elle enregistrait 29,6 milliards un an auparavant. Cette progression montre une traction solide liée aux applications d’IA.

Les services proposés couvrent l’informatique, les modèles de base et d’autres ressources nécessaires aux projets IA. Les clients les utilisent pour entraîner, déployer et étendre leurs solutions. Cela renforce la position d’Alibaba Cloud sur son marché national.

L’activité e-commerce du groupe progresse aussi, avec une hausse de 16 %. Ce pilier historique reste central dans le modèle économique. Il continue d’apporter une assise financière stable.

Le chiffre d’affaires global atteint 247,8 milliards de yuans sur le trimestre. La hausse de 5 % aurait été plus marquée sans la cession des activités Sun Art et Intime. Elles ne figurent plus dans les comptes. Cette sortie pèse sur la comparaison annuelle.

