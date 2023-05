Alibaba : pourquoi le géant chinois abandonne le cloud ?

Alibaba, le géant chinois, fait-il une volte-face en abandonnant le secteur du cloud ? Découvrez les motivations qui ont poussé cette entreprise emblématique à reconsidérer sa stratégie dans ce domaine.

Cette volte-face stratégique soulève des questions sur les raisons qui ont poussé Alibaba à prendre une telle décision. Le cloud computing a été un moteur essentiel de la croissance et de la diversification des activités de l’entreprise. Cela offre des opportunités considérables dans un paysage technologique en constante évolution.

Pourquoi Alibaba abandonne-t-il sa division Alibaba Cloud malgré son potentiel de croissance ?

Le CEO d’Alibaba Group, Daniel Zhang a surpris tout le monde le jeudi précédent en dévoilant une réorganisation surprenante chez Alibaba. Au milieu des nombreuses entités cotées et financées, il a été révélé que la division Alibaba Cloud serait complètement abandonnée. Autrefois prospère, cette section avait le potentiel de propulser l’entreprise vers de nouveaux sommets.

Alibaba a pris la décision de se séparer d’une activité évaluée à plus de 30 milliards de dollars. La plateforme est principalement motivée par l’utilisation des ressources de stockage en ligne pour l’entraînement de nouveaux modèles d’IA. Cette décision intervient après une croissance significative de cette activité suite à l’introduction de ChatGPT. Ainsi, l’entreprise décide de se départir d’une division qui avait précédemment rencontré un franc succès. Par contre, ça présentait des incertitudes commerciales particulières. Suite à ces annonces, les actions d’Alibaba ont chuté de 5,9 % à Hong Kong. Tout ça, en raison également de résultats commerciaux décevants en Chine qui ont été publiés.

Alibaba et le cloud : une séparation forcée par le gouvernement ?

Ces dernières années, la part de marché du secteur de la « computing dématérialisé » a connu un déclin au profit de ses concurrents. Cette baisse de performance a été trouvée chez Huawei Technologies Co et China Mobile Ltd, une entreprise d’État. Les actionnaires bénéficient grandement de cette situation, ce qui se traduit par un retour sur investissement substantiel. Cette opportunité leur permet de réaliser des gains financiers considérables. Cependant, une fois que les profits auront été entièrement distribués, l’activité de « computing dématérialisé » ne contribuera plus à l’évaluation financière d’Alibaba Holdco », a déclaré Vey Sern Ling, le PDG de l’Union Bancaire Privée.

Néanmoins, les investisseurs peuvent se demander si le gouvernement les a obligés à se séparer. Pour remédier aux perturbations internes qui touchaient son activité principale, Alibaba avait envisagé l’expansion du « computing dématérialisé ». Cela consiste à offrir à ses clients des logiciels et des services via d’importants centres de données. Par ailleurs, M. Zhang a affirmé que la division « computing dématérialisé » fonctionnait pratiquement de manière indépendante. Cependant, elle est étroitement liée à certains des principaux projets de l’entreprise.

Quels sont les avantages fondamentaux offerts par l’utilisation donnée en nuage ?

L’utilisation du cloud présente de nombreux bénéfices indispensables pour les sociétés et les individus. En premier lieu, elle assure une accessibilité aisée aux données et aux logiciels depuis tout dispositif connecté à Internet, ce qui procure une grande souplesse et une mobilité accrue. De plus, cela évite d’investir dans des serveurs onéreux et des infrastructures informatiques, ce qui réduit les dépenses en capital.

L’utilisation du cloud garantit également une disponibilité élevée et une redondance des données, assurant ainsi la continuité des activités en cas de défaillance ou de catastrophe. Par ailleurs, les services cloud offrent un niveau élevé de sécurité des données grâce à des protocoles de cryptage avancés et à des sauvegardes régulières. Enfin, le cloud permet une évolutivité facile et rapide des ressources en fonction des besoins de l’entreprise, facilitant ainsi sa croissance et son adaptation aux exigences changeantes. En somme, l’utilisation du cloud offre une solution pratique, rentable et sécurisée pour stocker, gérer et accéder aux données et aux applications.