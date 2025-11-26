Pendant que certains parlent de bulle IA, Anthropic achète un gratte-ciel à San Francisco

Attendez, attendez ! Nous entendons partout parler d’une « bulle IA » qui pourrait éclater, mais les gros joueurs, eux, font tout le contraire. Ils misent à fond sur l’avenir. Et regardez Anthropic, ce grand rival d’OpenAI vient de s’offrir un espace de folie, un gratte-ciel à San Francisco.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

L’IA excite tout le monde, mais elle soulève aussi pas mal de questions sur sa vraie valeur. Pourtant, pendant que nous nous demandons si tout ça ne va pas exploser, Anthropic s’améliore du côté immobilier en sécurisant un gratte-ciel entier à San Francisco. Puisque l’IA ne se construit pas qu’avec du code, ils ont besoin de beaucoup de place, pour leurs équipes qui grandissent.

Anthropic : 13 ans de loyer pour un gratte-ciel immense

Ce n’était qu’une rumeur, mais c’est désormais presque officiel. Anthropic est donc sur le point de signer un bail de très longue durée pour le 300 Howard St., un gratte-ciel juste à côté du célèbre Salesforce Park. Ce bâtiment, qui était vide et qui va être rénové (il avait hébergé StubHub et Fitbit, d’ailleurs !), sera occupé en intégralité. Nous parlons de 420 000 pieds carrés, c’est gigantesque.

La durée du contrat, c’est 13 ans. Ainsi, la plupart des boîtes d’IA, même OpenAI, prennent des baux courts, histoire de voir venir. Mais Anthropic ? Non, ils s’engagent pour plus d’une décennie. Après avoir levé 13 milliards de dollars en septembre, je pense que ce n’est plus une simple location, c’est l’installation d’un QG pour la vie. De plus, Anthropic a déjà deux autres baux dans le coin qui se terminent en 2028.

Anthropic’s real estate moves suggest the company is creating a corporate campus near San Francisco’s Salesforce Park. https://t.co/vkpfDqKz4j — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) November 20, 2025

Cet engagement d’Anthropic arrive pile au moment où le marché des bureaux à San Francisco est au plus mal, avec un nombre record de locaux vides. Aujourd’hui, l’IA est le seul truc qui sauve un peu la mise, mais la plupart des contrats restent très frileux.

Alors, l’arrivée d’Anthropic pour si longtemps, c’est un signal positif pour toute la ville. Cette entreprise, qui a explosé depuis sa création en 2021 dans un minuscule bureau, pourrait créer un vrai campus. Nous ne savons pas encore s’ils vont rassembler tout le monde ou garder les trois espaces pour concurrencer OpenAI et son campus à Mission Bay.

Mais nous savons déjà que l’IA ne va nulle part, et elle a besoin d’énormément d’espace pour continuer à grandir. Ce poids lourd de la tech, soutenu par Google et Amazon, construit son empire, et il commence par les fondations.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.