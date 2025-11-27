Alphabet approche les 4 000 milliards grâce à l’essor fulgurant de l’IA

L’action du groupe Alphabet, maison mère de Google, grimpe à une vitesse incroyable. Elle flirte désormais avec les 4 000 milliards de dollars

Google retrouve donc une énergie que beaucoup pensaient éteinte depuis le choc ChatGPT. Le marché s’emballe, convaincu que la stratégie IA du groupe porte ses fruits sur toute la ligne.

Que vaut Alphabet exactement ?

L’action d’Alphabet a bondi avant l’ouverture, avec un cours affiché à 331,7 dollars. Ce mouvement propulse tranquillement la société vers le seuil des 4 000 milliards de dollars. Cette poussée confirme une tendance solide installée depuis le début de l’année.

La valorisation a atteint 3 825 milliards de dollars après un nouveau sommet à 315,9 dollars. Cette ascension représente une hausse de près de 70 % depuis janvier. La progression surpasse largement celle de Microsoft et Amazon sur la même période.

Ce regain montre un retour de confiance spectaculaire des investisseurs. Après la percée de ChatGPT, beaucoup pensaient que Google avait laissé filer son avance. Ce doute a commencé à disparaître grâce aux prouesses de sa division cloud et à son modèle Gemini 3.

Un point a aussi attiré l’attention : l’achat de 17,8 millions d’actions par Berkshire Hathaway. Pour de nombreux acteurs du marché, un tel signal déclenche un effet de suivi massif. Steve Sosnick estime que cette prise de participation a renforcé l’attrait de l’action auprès des investisseurs.

Un nouveau prétendant au club des géants ?

Alphabet se situe désormais à moins de 5 % des 4 000 milliards. Cette distance se réduit jour après jour, avec Apple encore légèrement devant. Une progression supplémentaire placerait Alphabet à la deuxième place du classement américain, une première depuis 2018.

Le groupe avance dans un climat plus calme sur le plan juridique. La vague antitrust qui visait les géants de la tech s’est essoufflée. Google a échappé à une vente forcée de Chrome malgré un jugement reconnaissant un monopole illégal sur la recherche.

Cette envolée crée toutefois un climat d’inquiétude chez certains dirigeants. Ils redoutent un écart trop large entre les valorisations et les réalités économiques. Plusieurs pointent un risque de bulle comparable à celle des années 1990.

Pourtant, les analystes continuent d’afficher une confiance solide envers Alphabet. La société dispose d’une trésorerie confortable et de puces internes pensées pour réduire la dépendance coûteuse à Nvidia. Le moteur de recherche, optimisé par l’IA, reste un pilier inébranlable pour attirer les revenus publicitaires.

Alphabet poursuit son ascension avec une intensité rare et laisse présager une bataille serrée avec Apple. Le marché attend désormais de voir si cette dynamique s’installe durablement ou si les investisseurs freineront à l’approche du seuil mythique.

