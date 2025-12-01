Avatar, Titanic, Terminator… James Cameron horrifié par l’IA. Voici pourquoi

James Cameron, le réalisateur d’« Avatar », est assez compliqué. Ses films utilisent des outils très avancés pour créer des images spectaculaires. En particulier dans « Avatar », où les Na’vi prennent vie grâce à la capture de performance.

Pour autant, cette approche ne signifie pas qu’il apprécie les systèmes capables de générer des images par algorithmes. Franchement, il décrit même l’IA comme « horrible ».

Pourquoi James Cameron tire la sonnette d’alarme ?

Toute la question est là. Lui qui a déjà remplacé les acteurs de ses films par des effets spéciaux. Le reportage de CBS montre d’ailleurs des acteurs d’« Avatar » tournant des scènes sous-marines dans un immense réservoir de 250 000 gallons.

Et puis, la capture de performance est assez l’IA générative, non ? Toutefois, James Cameron, lui, refuse toute confusion entre ses méthodes et l’IA qui invente des images. Il l’a expliqué dans une interview pour CBS Sunday Morning, donnée avant la sortie d’« Avatar : Feu et Cendres ».

Le réalisateur a reconnu que les deux méthodes semblent liées pour un regard extérieur. Il affirme toutefois que ces technologies suivent des logiques totalement opposées. Qu’on se trompait sur toute la ligne.

Voyez-vous, contrairement à nous, Cameron est persuadé que la capture de performance est un moment unique entre un comédien et un réalisateur. Que c’est engagement physique qui n’a rien à voir avec l’IA générative à même de créer un personnage entier à partir de quelques mots. Cette dernière, il la juge très éloignée de sa vision du cinéma.

