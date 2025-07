Ces YouTubers sont de simples avatars IA, mais gagnent des millions d’euros

Des avatars IA deviennent désormais les nouvelles stars de YouTube. Propulsés par la technologie avancée, ils cumulent les vues et les euros.

Avez-vous déjà entendu dire que les YouTubers gagnent beaucoup d’argent ? Ce n’est plus une surprise ! Mais saviez-vous que certains d’entre eux n’existent même pas vraiment ? Ils ne sont pas humains, et pourtant ils séduisent des millions de fans. Ce sont des avatars qui sont pilotés par des logiciels et boostés par l’IA. Bienvenue dans le monde fascinant des VTubers !

Que des avatars IA, mais suivis par des millions de fans

C’était autour des années 2010 que le phénomène des VTubers a pris de l’ampleur, principalement au Japon. Depuis, leur popularité a explosé bien au-delà des frontières asiatiques. Parce qu’ils séduisent des communautés dans le monde entier.

L’un des exemples les plus emblématiques de cette nouvelle génération d’influenceurs est Bloo. C’est un avatar IA à la chevelure bleu vif ondulée et aux yeux bleu foncé. L’apparence autant que les contenus fascinent les internautes.

Il compte aujourd’hui près de 2,5 millions d’abonnés, et ses vidéos cumulent jusqu’à 700 millions de vues. Son secret ? Des contenus où il joue à des jeux ultra populaires comme Grand Theft Auto, Roblox ou Minecraft.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il se comporte comme un vrai YouTuber. Sauf qu’il s’agit d’une personnalité entièrement virtuelle, animée et dopée par l’IA. Créé par Van den Bussche, Bloo a déjà généré un chiffre d’affaires de plus de sept chiffres. Pas mal pour un personnage virtuel, non ?

Toutefois, contrairement à certains robots humanoïdes autonomes, cet avatar IA est « manipulé ». C’est-à-dire qu’un humain est toujours là pour contrôler sa voix et ses mouvements en temps réel. Mais pour le reste, c’est l’IA qui s’en charge. Selon son créateur, ce VTuber fonctionne grâce aux technologies d’IA d’ElevenLabs, ChatGPT d’OpenAi et des outils de Google.

Un domaine qui devient de plus en plus en vogue

Bloo n’est pas le seul VTuber qui rapporte gros. Le succès fulgurant des avatars IA sur YouTube s’inscrit dans une tendance mondiale. De plus en plus nombreux, ces personnages 100 % virtuels sont au cœur d’un nouveau modèle économique ultra-lucratif. En effet, les créateurs ont flairé le bon filon. D’autant plus, avec l’essor de l’IA, ils disposent désormais de tout un arsenal technologique pour créer et animer ces avatars.

Avec l’évolution rapide de l’IA, créer son propre VTuber n’a jamais été aussi simple. Prenez le start-up Hedra, par exemple. Elle propose un outil baptisé Character-3 qui permet de générer des vidéos d’avatars IA d’une durée maximale de cinq minutes. Il est même possible d’y ajouter des dialogues et d’autres caractéristiques.

En parallèle, il y a aussi Veo 3 de Google qui commence à faire parler d’elle. Il s’agit d’un outil capable de générer des vidéos complètes à partir de simples descriptions textuelles.

