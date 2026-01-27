Galaxy A57 : les premières images ont leak, et c’est peut-être mieux que le S26

Après le Galaxy S26, c’est désormais le Galaxy A57 qui fait parler de lui à cause d’un leak très remarqué. Des visuels ont fuité, et ces informations gagnent en crédibilité puisqu’elles proviennent d’une source jugée fiable.

Les fuites s’accélèrent chez Samsung. Il y a encore quelques jours, les rumeurs autour du Galaxy S26 Ultra faisaient déjà parler, après une fuite interne très commentée. Cette fois, c’est le Galaxy A57 qui se retrouve sous les projecteurs. Le média anglophone Technobezz a dégainé en premier, avant que l’info ne se propage à vitesse grand V. Simple coïncidence ou stratégie bien huilée ? Difficile à dire. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce smartphone pourrait bien surprendre plus d’un observateur.

Un leak sur le Galaxy A57 qui redéfinit le milieu de gamme

Les images sont apparues sans prévenir, comme pour tous les leaks dignes de ce nom. Cette fois, elles proviennent d’une certification officielle, ce qui renforce fortement leur crédibilité. Bien sûr, les rumeurs techniques avaient déjà circulé grâce à des leakers comme Abhishek Yadav. Mais là, le sérieux est palpable.

C’est en effet la base de données TENAA qui a déclenché cette vague de fuites visuelles. La certification chinoise a publié pour la première fois des images officielles du Galaxy A57. Cela offre un aperçu complet du design avant toute annonce de Samsung.

Au programme ? D’abord, un châssis très fin digne d’un modèle premium. Les documents TENAA parlent d’eux-mêmes. Avec seulement 6,9 mm d’épaisseur, l’appareil joue dans la même cour que le Galaxy S26.

En plus, Samsung abandonne le plastique et opte pour un cadre en métal. C’est assez visible sur les rendus. Le changement saute aux yeux. La prise en main s’annonce plus agréable, et le téléphone affiche un profil nettement plus premium.

Côté design, Samsung a fait des efforts

D’après le leak, Samsung soigne aussi bien l’ergonomie que les finitions du Galaxy A57. Toutefois, la finesse ne fait pas tout. Le constructeur conserve le concept Key Island, cette légère excroissance sur la tranche droite, pensée pour améliorer la prise en main.

Ainsi, les boutons tombent naturellement sous les doigts. Par ailleurs, les capteurs photo restent alignés verticalement, sans bloc massif au dos. Une nouvelle teinte lavande apparaît même sur les visuels. Elle vient compléter les coloris noir et blanc. Ce choix apporte une touche plus moderne, sans tomber dans l’excentricité.

Cependant, Samsung ne s’est pas limité au design. Sous la coque, la marque mise sur l’Exynos 1680. Cette puce joue la carte de l’équilibre. Elle vise une expérience fluide au quotidien, plutôt que des performances extrêmes.

De plus, le constructeur l’associe à une mémoire vive pouvant grimper jusqu’à 12 Go. La navigation gagne alors en réactivité. Le multitâche reste aussi confortable, même avec plusieurs applications ouvertes.

Enfin, l’écran suit la même logique avec une dalle OLED FHD+ de 6,6 pouces, annoncée lumineuse et bien calibrée.

D’autres points méritent aussi l’attention

La finesse aurait pu sacrifier l’endurance. Pourtant, Samsung évite cet écueil. Selon le leak, le Galaxy A57 embarquerait une batterie 5 000 mAh, valeur devenue un standard rassurant. Le tout tient dans un boîtier beaucoup plus fin que l’an dernier.

La marque conserve aussi la charge rapide 45W. Or, celle-ci est absente de certains modèles plus chers. Ce choix technique renforce l’attractivité du produit, surtout pour un usage intensif au quotidien.

Ce sera pour quand ce smartphone Samsung qui promet beaucoup ? Bonne nouvelle, le lancement se précisesmart. Samsung viserait le début du mois de février. Ce n’est donc qu’une question de jours. En principe, la date tomberait juste avant le Galaxy Unpacked consacré aux S26.

Ce calendrier n’a rien d’anodin. Le constructeur place son milieu de gamme sous les projecteurs avant l’arrivée du premium. Avec ce design affiné et cette fiche technique équilibrée, je pense que le Galaxy A57 risque pourtant de détourner l’attention. Y compris chez les utilisateurs qui regardaient déjà vers le S26.

