Le Motorola Razr Fold va-t-il tuer la gamme Samsung Fold ?

Annoncé comme le smartphone pliant le plus innovant de sa gamme, le nouveau Motorola Razr Fold peut-il réellement détrôner la série Galaxy Z Fold de Samsung ? Ce téléphone au format livre arrive avec une fiche technique très ambitieuse sur un marché concurrentiel dominé par les fabricants coréens et les chinois. Voyons si cet appareil haut de gamme tient ses promesses.

Design haut de gamme pour le Motorola Razr Fold

Jadis maître de la catégorie, le fabricant abandonne le format clapet pour Motorola Razr Fold, son premier modèle de type livre. Le châssis emploie en effet un alliage d’aluminium de qualité aérospatiale série 7000. Puis, les panneaux en verre Gorilla Glass Victus 2 protègent les faces externes. La charnière « goutte d’eau » de quatrième génération assure par ailleurs une fermeture sans interstice.

Puis, l’épaisseur du terminal replié ne dépasse pas les 11 millimètres. L’appareil affiche un poids contenu de 235 grammes sur la balance. Cette conception robuste bénéficie d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière. En termes de puissance de calcul, le Motorola Razr Fold repose sur la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, une puce gravée en 3 nanomètres intègre des cœurs Oryon haute performance.

Le processeur graphique Adreno de nouvelle génération gère les tâches visuelles lourdes sur cet appareil. Motorola associe ce SoC à de la mémoire vive LPDDR5X ultra-rapide. Les configurations proposent12 Go ou 16 Go de RAM selon les versions. Le stockage interne utilise aussi la norme UFS 4.0 pour des débits élevés. Les capacités d’emmagasinage de données varient de 256 Go à 1 To d’espace. Cette architecture mémoire garantit une fluidité optimale en toute circonstance.

L’autonomie est confiée à une batterie double cellule avec une technologie silicium-carbone. La capacité totale accumulée atteint ainsi les 4850 mAh typiques. Un système de refroidissement par chambre à vapeur élargie dissipe la chaleur. Le circuit de charge gère une puissance filaire de 125 W. La recharge sans fil rapide monte jusqu’à 50 W sur support compatible. La charge inversée 10 W alimente des accessoires compatibles. Ce système énergétique promet une journée complète d’utilisation intensive.

Technologie d’affichage et innovations

L’écran interne pliable constitue la pièce maîtresse du dispositif d’affichage. Il s’agit d’une dalle OLED flexible de 7,92 pouces exactement. La définition QHD+ offre une densité de pixels supérieure à 400 ppp. La technologie LTPO assure un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz. La luminosité maximale atteint un pic de 2800 nits en extérieur.

La dalle principale du Motorola Razr Fold supporte les standards HDR10+ et Dolby Vision pour un contraste à couper le souffle. Une couche de verre ultrafin UTG renforce également la structure de l’écran. La pliure centrale reste quasiment imperceptible au toucher.

L’afficheur externe secondaire propose une diagonale confortable de 6,4 pouces. Il utilise une technologie AMOLED LTPO similaire pour sa réactivité. Sa définition Full HD+ assure une netteté suffisante pour les tâches courantes. Outre le rafraîchissement qui monte à 120 Hz pour une navigation fluide, la protection par un verre Ceramic Shield résistant aux rayures constitue un vrai avantage.

Motorola a intégré une couche numériseur pour la prise en charge du stylet. Cet écran externe vous invite à utiliser votre téléphone sans déployer le format livre. Le ratio d’aspect est proche de celui d’un smartphone conventionnel.

Fiche technique du Motorola Razr Fold

Structure : format livre avec châssis en alliage d’aluminium série 7000

: format livre avec châssis en alliage d’aluminium série 7000 Dimensions : épaisseur de 11 mm une fois l’appareil replié

: épaisseur de 11 mm une fois l’appareil replié Poids : 235 grammes sur la balance

: 235 grammes sur la balance Protection : certification IP68 contre l’eau

: certification IP68 contre l’eau Processeur : plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 gravée en 3 nm

: plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 gravée en 3 nm RAM : 12 Go ou 16 Go de type LPDDR5X

: 12 Go ou 16 Go de type LPDDR5X Stockage : capacités de 256 Go à 1 To en norme UFS 4.0

: capacités de 256 Go à 1 To en norme UFS 4.0 Écran interne : dalle OLED LTPO pliable de 7,92 pouces

: dalle OLED LTPO pliable de 7,92 pouces Définition : résolution QHD+ avec densité supérieure à 400 ppp

: résolution QHD+ avec densité supérieure à 400 ppp Fréquence : taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz

: taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz Luminosité : pic de 2800 nits compatible HDR10+

: pic de 2800 nits compatible HDR10+ Écran externe : afficheur AMOLED LTPO de 6,4 pouces

: afficheur AMOLED LTPO de 6,4 pouces Revêtement : verre de type Ceramic Shield

: verre de type Ceramic Shield Capteur principal : module 1 pouce de 50 mégapixels avec stabilisation optique

: module 1 pouce de 50 mégapixels avec stabilisation optique Grand-angle : objectif de 48 mégapixels pour la macro

: objectif de 48 mégapixels pour la macro Téléobjectif : capteur périscopique de 64 mégapixels

: capteur périscopique de 64 mégapixels Zoom : grossissement optique 5x

: grossissement optique 5x Caméra selfie : capteur externe de 32 mégapixels

: capteur externe de 32 mégapixels Caméra cachée : capteur interne de 20 mégapixels sous l’écran

: capteur interne de 20 mégapixels sous l’écran Batterie : accumulateur double cellule de 4850 mAh

: accumulateur double cellule de 4850 mAh Charge filaire : puissance TurboPower de 125 W

: puissance TurboPower de 125 W Charge sans fil : induction rapide montant à 50 W

: induction rapide montant à 50 W OS : Android 15 avec interface Hello UI

Équipements et capteurs intégrés

Le module photographique dorsal embarque trois capteurs haute résolution distincts. Le capteur principal est un modèle 1 pouce de 50 mégapixels. De plus, il est surmonté d’une optique stabilisée électriquement ouvrant à f/1.6.

Un module ultra grand-angle de 48 mégapixels avec autofocus gère la macrophotographie. Le troisième élément est un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels. Ce zoom optique 5x offre d’ailleurs un grossissement hybride jusqu’à 100x. Un capteur spectral d’analyse de la lumière améliore la colorimétrie. Enfin, la vidéo atteint la définition 8K à 30 images par seconde.

Deux caméras frontales équipent le Motorola Razr Fold pour les autoportraits. Premièrement, un capteur de 32 mégapixels poinçonne l’écran externe. Ensuite, l’écran interne dissimule un capteur sous dalle de 20 mégapixels de nouvelle génération. Cette technologie rend la caméra quasi invisible lors de l’affichage de contenu.

Sécurité optimale et connectivité avancée

Le Motorola Razr Fold assure la sécurisation biométrique passe par un capteur d’empreintes capacitif latéral. Il est par ailleurs intégré directement dans le bouton d’alimentation. La reconnaissance faciale 2D est aussi disponible. Cette sécurité biométrique déverrouille l’appareil quasi instantanément.

Par ailleurs, le modem Snapdragon X80 assure une compatibilité 5G millimétrique globale. La connectivité locale inclut la toute dernière norme Wi-Fi 7 tri-bande. Le Bluetooth 5.4 améliore en outre la stabilité des connexions audio sans fil.

Une puce Ultra Wideband (UWB) garanti la localisation précise d’objets compatibles. La partie audio comporte deux haut-parleurs stéréo symétriques certifiés Dolby Atmos. De son côté, le port USB-C répond à la norme USB 3.2 Gen 2 pour les transferts rapides. Ce hub de connectivité assure des débits théoriques très élevés.

Pour aller plus loin, je vous recommande de lire l’article de notre collègue Tahina R. intitulé Comment l’accessibilité mobile a remodelé la connectivité mondiale ?

Expérience utilisateur et interface logicielle

Le smartphone est livré sous Android 15 natif dès sa sortie. Motorola applique sa nouvelle interface utilisateur nommée Hello UI Fold Edition. Cette surcouche optimise ainsi l’affichage pour le grand écran interne. La barre des tâches persistante facilite le basculement entre les applications récentes.

Le système gère l’affichage simultané de trois applications en écran partagé. De plus, des fenêtres flottantes supplémentaires peuvent se superposer à cet agencement. Le glisser-déposer de fichiers entre les applications est pris en charge nativement. Cette interface logicielle maximise donc la productivité en mobilité.

La fonctionnalité « Ready For » transforme le téléphone en unité centrale d’appoint. La connexion à un moniteur externe active, par exemple, une interface de bureau complète. Ce mode supporte le clavier et la souris en Bluetooth ou filaire. Le téléphone peut aussi servir de pavé tactile ou de webcam durant ce mode.

Motorola s’engage sur une politique de suivi logiciel étendue. L’appareil recevra quatre mises à jour clés du système d’exploitation Android. Par ailleurs, les correctifs de sécurité mensuels seront déployés pendant cinq années. Ce support étendu garantit la longévité du terminal.

Lancement et disponibilité commerciale

L’annonce officielle a été faite lors du rendez-vous technologique mondial CES 2026 de Los Angeles qui s’est déroulé du 4 au 9 janvier dernier. La phase de précommande débute immédiatement après la présentation du produit. La commercialisation effective en Europe est prévue pour le second trimestre 2026.

Le tarif de départ pour la configuration 12/256 Go est fixé à 1799 euros. La version supérieure avec 1 To de stockage frôle quant à elle la barre des 2000 euros. Des offres de lancement incluent parfois des écouteurs sans fil haute fidélité. Ce positionnement tarifaire le place directement face aux modèles ultra-premium.

La boîte de vente contient le smartphone et un câble USB-C renforcé. Motorola inclut également le bloc chargeur rapide TurboPower de 125 W. De plus, une coque de protection fine en deux parties est fournie d’office. Le stylet compatible est en revanche vendu comme accessoire séparé.

Trois coloris aux finitions mates sont proposés au lancement. Les clients ont le choix entre Noir Infini, Bleu Glacier et Rouge Magenta Pantone. Toutefois, la disponibilité initiale pourrait être limitée sur certaines couleurs spécifiques.

Lenovo compte réécrire l’histoire de Motorola avec Razr Fold

Alors, le Motorola Razr Fold va-t-il tuer Samsung Z Fold ?

La réponse à cette question n’est pas aussi simple. Pour battre son concurrent coréen, Motorola s’appuie fortement sur les ressources industrielles de sa maison mère Lenovo Group. Cette synergie sécurise notamment l’approvisionnement en composants critiques comme les dalles OLED flexibles.

Le développement conjoint du Motorola Razr Fold avec les ingénieurs de la marque chinoise Lenovo a ainsi permis d’optimiser la charnière. Les lignes de production ont été adaptées pour ces volumes de smartphones pliants complexes. La marque bénéficie par conséquent du réseau de distribution mondial du groupe chinois. Ce soutien industriel est indispensable pour concurrencer les géants établis.

L’objectif affiché est de capturer des parts de marché au leader Samsung. Motorola mise sur une fiche technique sans compromis pour séduire les utilisateurs exigeants. La finesse du châssis est d’ailleurs un argument marketing différenciant important.

Les capacités photographiques avancées visent à combler un retard historique sur ce segment. Le constructeur cible principalement les professionnels et les amateurs de nouvelles technologies. La stratégie inclut en outre une présence forte chez les opérateurs mobiles historiques. Ce marché de niche est en pleine expansion selon les analystes du secteur.

