Samsung : histoire et évolution du géant coréen de la tech

De modeste négociant en poisson séché à géant technologique mondial : l’histoire de Samsung illustre parfaitement l’essor économique de la Corée du Sud. Fondée en 1938 par Lee Byung-chul, cette entreprise familiale a traversé guerre, crises financières et scandales pour devenir aujourd’hui le plus grand conglomérat sud-coréen, pesant un cinquième du PIB national.

Les premiers pas d’un futur géant industriel (1938-1950)

En 1938, dans une Corée sous occupation japonaise, Lee Byung-chul fonde une petite entreprise à Daegu. Elle s’appelle Samsung Sanghoe, ce qui signifie en coréen « Trois Étoiles ».

Samsung commence modestement dans le négoce : il vend des produits locaux comme du poisson séché, des légumes ou encore des nouilles. Mais il s’ouvre rapidement à l’exportation, notamment en direction du marché chinois.

Le succès vient assez rapidement. En 1947, Lee Byung-chul transfert le siège de Samsung à Séoul. Mais la guerre de Corée (1950-1953) bouleverse tout. Le conflit oblige l’entreprise à quitter la capitale. Déterminé à rebondir, Lee relance ses activités à Busan. Il y crée une raffinerie de sucre, puis la plus grande filature de laine du pays.

C’est dans les années 1950, avec le soutien du gouvernement Park Chung-hee, que Samsung parvient à se diversifier. Il entre dans les assurances, la banque, le ciment et les engrais. Cette décennie constitue une étape essentielle dans l’histoire de Samsung.

Durant cette période, l’entreprise apprend à naviguer habilement entre crises politiques, conflits armés, bouleversements économiques et nouvelles opportunités industrielles. C’est aussi à cette période que le groupe forge sa culture interne, ancrée dans la résilience, une vision stratégique à long terme et une ambition internationale clairement affirmée.

Samsung dans l’histoire industrielle coréenne : construction d’un empire multi-secteurs (1960-1970)

Dans les années 1960, Samsung entre dans une nouvelle phase de développement. Le groupe diversifie considérablement ses activités. Il réalise des investissements majeurs dans les secteurs des industries lourdes et de la chimie, avec notamment l’acquisition d’une raffinerie et d’une usine de production de nylon. Cette stratégie lui a permis de consolider sa position économique dans une Corée alors en pleine reconstruction.

Au début des années 1970, Samsung maîtrise l’ensemble de la chaîne textile, depuis la production de coton jusqu’à la confection de vêtements finis. Parallèlement, le groupe diversifie ses activités et crée de nouvelles branches. Parmi elles, Samsung Heavy Industries voit le jour en 1974. Cette nouvelle filiale marque une étape décisive dans le développement du groupe avec l’inauguration de grands chantiers navals sur l’île de Geoje.

La montée en puissance du groupe suit de près les orientations politiques du gouvernement sud-coréen. Le « Heavy Chemical Industry Drive » encourage les grandes entreprises du pays à investir massivement dans les infrastructures et les technologies lourdes. Samsung répond présent. Il développe non seulement des compétences techniques mais aussi une capacité à gérer des projets complexes.

À la même époque, la division Samsung C&T, chargée du commerce international et de la construction, devient également très influente. Elle sera plus tard à l’origine de projets architecturaux mondialement connus comme le Burj Khalifa de Dubaï ou l’extension de l’aéroport d’Incheon en Corée.

À la fin des années 1970, Samsung devient un conglomérat complet. Transport, construction, chimie, assurances, distribution… Rien ne semble hors de portée.

Cette époque marque ainsi une étape clé dans l’histoire de Samsung, celle où il devient véritablement un pilier de l’économie coréenne.

Naissance et essor de la division électronique (1969-2000)

Le tournant vers l’électronique arrive à la fin des années 1960. En 1969, Samsung crée Samsung Electric Industries à Suwon, à quelques kilomètres de Séoul. C’est le premier pas du groupe dans le monde de l’électronique grand public. Très vite, Samsung s’allie à la japonaise Sanyo. Ensemble, ils produisent des appareils électroménagers. En 1970 sort le premier téléviseur noir et blanc signé Samsung.

Durant les années 1970, Samsung se construit patiemment un solide réseau d’activités dans le secteur de l’électronique. Il produit des boîtiers d’écrans, des terminaux audio et vidéo. Il entre même sur le marché informatique. En 1982, la société lance son premier ordinateur personnel, le SPC-1000. Ce produit marque une étape modeste mais importante dans sa transition vers les nouvelles technologies.

Un autre tournant majeur arrive en 1980, avec l’acquisition de Hanguk Jeonja Tongsin à Gumi. Grâce à cette entreprise, Samsung entre dans le domaine des télécommunications. Il va alors fabriquer des centraux téléphoniques et des fax, deux marchés en plein essor. En 1988, la fusion entre Samsung Electric Industries et Samsung Semiconductor & Communications donne officiellement naissance Samsung Electronics, future locomotive du groupe.

C’est également cette année que Samsung lance son premier téléphone mobile analogique. Bien que Motorola règne encore sans partage sur le marché émergent de la téléphonie mobile, Samsung jette ainsi les bases de sa future suprématie dans ce secteur.

En 1992, Samsung devient le premier producteur mondial de mémoires DRAM. Puis en 1995, le conglomérat coréen frappe encore un grand coup en dévoilant ses premiers écrans à cristaux liquides (LCD). Rapidement, il devient le leader mondial de cette technologie.

Ces avancées marquent un tournant décisif dans l’histoire de Samsung, lui garantissant durablement une place de choix sur l’échiquier mondial de l’industrie électronique.

Samsung écrit l’histoire du numérique : De la révolution Galaxy à la domination mondiale (2000-2020)

Au début du XXIᵉ siècle, Samsung Electronics connaît une ascension fulgurante. La gamme Galaxy révolutionne le marché des smartphones. En 2010, le Galaxy S fait sensation. En 2011, le Galaxy Note impose une nouvelle norme : un smartphone grand format combiné à un stylet. Ces modèles rencontrent un succès mondial.

En 2012, Samsung dépasse Nokia, ancien roi incontesté du mobile. Ce passage de relais symbolise une nouvelle ère dans l’industrie. Le groupe coréen devient le numéro un mondial des ventes de smartphones. Parallèlement, il consolide sa position dans les semi-conducteurs. En 2017, Samsung est le plus gros fabricant de puces mémoire et de processeurs mobiles.

Le groupe investit dans des technologies d’avenir : affichage OLED, écrans pliables (Foldables), Internet des objets (IoT) et connectivité 5G. En 2016, il achète Harman International, spécialisé dans les technologies automobiles, pour 8 milliards de dollars. Cette acquisition renforce sa présence dans l’électronique embarquée.

Porté par une stratégie tournée résolument vers l’innovation, Samsung est devenu un acteur technologique majeur, omniprésent dans nos vies modernes. Ses téléviseurs, smartphones et composants électroniques équipent des millions de foyers à travers le monde. Son influence dépasse toutefois la simple fabrication : l’entreprise contribue activement à définir les standards technologiques du futur.

La période 2000-2020 constitue ainsi un tournant décisif dans l’histoire de Samsung, le consacrant comme leader mondial du numérique et pilier de l’innovation technologique en Corée.

Les zones d’ombre dans l’histoire de Samsung

Cet immense succès ne s’est pas construit sans heurts : Samsung a dû affronter de nombreuses turbulences. La crise asiatique de 1997-1998 a contraint le groupe à se recentrer en vendant plusieurs actifs jugés non stratégiques. En 1999, il a cédé sa division automobile à Renault, à perte.

Sur le front judiciaire, Samsung a dû faire face à des batailles juridiques retentissantes. Entre 2011 et 2018, le géant coréen s’est opposé à Apple dans une série de procès historiques pour violation de brevets.

Outre les batailles judiciaires, Samsung a également dû affronter des scandales internes qui ont nui à sa réputation. En 2007, des révélations explosives de Kim Yong Chul, alors vice-président du conglomérat, ont mis au jour un système de pots-de-vin versés à des juges américains. Plus grave encore, en 2017, l’héritier du groupe Lee Jae-yong, vice-président et fils du président, a été reconnu coupable de corruption au plus haut niveau dans le retentissant scandale qui a provoqué la destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye.

Le groupe est aussi impliqué dans des affaires d’entente sur les prix de puces mémoire et certaines accusations d’espionnage industriel.

Bien que très dommageables à son image et financièrement coûteuses, ces crises n’ont pas eu raison du géant coréen. Au contraire, elles ont agi comme un catalyseur, incitant le conglomérat à repenser en profondeur sa gouvernance et à moderniser ses pratiques internes.

De fait, les épisodes tumultueux s’inscrivent pleinement dans l’histoire de Samsung, une histoire faite autant de triomphes que de vicissitudes.

Samsung aujourd’hui : l’histoire d’un empire en perpétuelle évolution (2020-présent)

En 2025, Samsung Groupest le plus grand conglomérat sud-coréen. Il pèse environ un cinquième du PIB national. Son unité phare est Samsung Electronics, qui domine l’électronique grand public et les semi-conducteurs.

Parmi les autres entités majeures, on retrouve Samsung C&T, très active dans la construction et le commerce international.

D’autres divisions viennent renforcer la structure du groupe : Samsung Heavy Industries, spécialisée dans la construction navale et les plateformes offshore ; Samsung Life Insurance, acteur majeur du secteur assurantiel ; Samsung SDS, dédié aux services informatiques ; ainsi que Samsung Biologics, présent dans les biotechnologies.

Grâce à cette diversité, le groupe conserve une présence stratégique dans de nombreux domaines.

En 2025, Samsung est l’un des groupes les plus valorisés au monde, reflet d’un parcours exceptionnel et d’une histoire hors du commun, commencée par Lee Byung-chul il y a plus de 80 ans.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.