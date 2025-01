Nokia adopte Zscaler pour moderniser sa sécurité IT

Nokia choisit la plateforme Zero Trust Exchange™ de Zscaler pour moderniser sa sécurité et accélérer sa stratégie cloud-first. Cette collaboration réinvente la cybersécurité et réduit les risques. Elle optimise également la performance.

Modernisation stratégique et fin des limites des systèmes traditionnels

Nokia, acteur clé des technologies réseaux, abandonne ses pare-feux traditionnels pour une sécurité moderne et agile. Historiquement dépendante de systèmes hérités basés sur des adresses IP, l’entreprise rencontrait des difficultés pour appliquer un contrôle uniforme entre ses différentes entités et plateformes. Avec la plateforme Zero Trust Exchange™ de Zscaler, Nokia adopte une approche axée sur l’identité utilisateur.

« Passer à un modèle cloud-first a mis en évidence la nécessité d’une architecture de sécurité robuste », affirme Nishant Batra, Chief Strategy & Technology Officer de Nokia. Cette transition permet à Nokia d’assurer une expérience utilisateur fluide. Elle réduit également la surface d’attaque. Les pare-feux classiques ne suffisaient plus pour répondre aux exigences de sécurité actuelles. Avec l’adoption d’une solution Secure Access Service Edge (SASE), Nokia renforce sa cybersécurité. Cette approche améliore ainsi la connectivité et rationalise ses opérations IT.

Une solution innovante pour une sécurité renforcée

Zscaler propose une sécurité cloud-native qui réinvente la gestion des connexions et des données. La solution Zscaler Internet Access™ (ZIA™) assure une protection sécurisée pour les applications SaaS et le web.Zscaler Private Access™ (ZPA™), quant à lui, remplace les VPN traditionnels. Par conséquent, il garantit un accès direct et sécurisé aux applications internes.

La fonctionnalité Zscaler Digital Experience™ (ZDX™) permet à l’équipe IT de Nokia de détecter rapidement les problèmes de connectivité. Elle améliore ainsi la qualité de l’expérience utilisateur et renforce la productivité. Par ailleurs, Zscaler Data Protection offre une inspection avancée des menaces et préserve les données sensibles. Avec plus de 160 centres de données dans le monde, la plateforme garantit des performances optimales et un accès sécurisé aux équipes de Nokia. Jay Chaudhry, PDG de Zscaler, souligne que « la plateforme Zero Trust Exchange™ offre une détection exceptionnelle des menaces tout en réduisant les coûts et améliorant la productivité ».

Une transformation numérique avancée

Ce partenariat entre Nokia et Zscaler préfigure une transformation numérique ambitieuse. La plateforme s’intègre parfaitement aux solutions cloud déjà en place. Elle offre ainsi une évolutivité adaptée aux besoins de Nokia. Nokia observe déjà des résultats positifs. Une meilleure qualité de connexion renforce l’expérience utilisateur et accroît la productivité. « L’expérience intuitive de Zscaler a immédiatement optimisé nos performances », explique Nishant Batra. Avec la plateforme de Zscaler, Nokia vise à moderniser ses opérations, réduire ses coûts et améliorer sa cybersécurité. Ce partenariat incarne une vision commune de l’innovation, axée sur la sécurité et la performance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



