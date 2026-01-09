Motorola Razr Fold : enfin un smartphone pliant qui ne coûte qu’un seul bras ?

Un smartphone pliant à petit prix ? Oui, ça existe. Enfin presque. Avec le Razr Fold, Motorola promet de rendre le format pliable grand écran un peu moins élitiste, en cassant les codes d’un marché habitué aux tarifs vertigineux.

Officiellement dévoilé le 6 janvier lors du CES 2026, le Motorola Razr Fold a su faire bonne impression. Pas forcément par sa fiche technique, encore partiellement floue, mais par ce que tout le monde attendait. Son prix. Selon le bien connu Evan Blass, le Razr Fold serait lancé à 1 500 dollars. Ce qui en ferait tout simplement le pliable au format livre le moins cher du marché.

Motorola Razr Fold : vraiment le moins cher ?

Pour situer, le Samsung Galaxy Z Fold 7 flirte avec les 1 999 dollars, tandis que le Google Pixel 10 Pro Fold démarre autour de 1 799 dollars. L’écart est net et surtout stratégique. Motorola viserait une cible plus large, lassée de regarder les pliables de loin, portefeuille bien fermé.

Évidemment, à 1 500 dollars, il faut faire des choix. Motorola ne s’en cache même pas. D’après les informations partagées par Evan Blass, le Razr Fold pourrait faire l’impasse sur le processeur le plus haut de gamme du moment.

N’attendez donc pas le Snapdragon 8 Gen 5 réservé aux modèles ultra-premium. A la place, on aurait droit à une puce plus raisonnable, peut-être de génération précédente. Cette recette a par ailleurs déjà éprouvée par la marque sur les Razr 50. Et qui permet de réduire la facture sans sacrifier l’essentiel de l’expérience.

Meet the new razr Fold, Motorola's first book-style foldable phone.



• 6.56" cover screen, 8.09" 2K LTPO inner screen

• Supports the Moto Pen Ultra stylus

• Triple 50 MP rear camera system, including a periscope telephoto lens with 3x optical zoom

• Dolby Vision video… pic.twitter.com/sPyNZz9pDl — Alvin (@sondesix) January 7, 2026

Car Motorola semble avoir défini ses priorités. L’affichage avant tout. La marque miserait ainsi sur des dalles 2K LTPO, avec un écran interne généreux de 8,09 pouces. Ceci est plus grand que celui de ses concurrents directs. L’écran externe, lui, atteindrait 6,56 pouces, de quoi utiliser le smartphone fermé sans frustration.

En revanche, certaines informations restent volontairement floues. Batterie, vitesse de charge, performances réelles, Motorola est encore resté discret lors de sa conférence.

Prix abordable, oui, mais est-ce un bon deal ?

Quand on parle de prix minime, on pense souvent à un produit bas de gamme. Une crainte compréhensible. Pourtant, malgré son positionnement plus accessible, le Motorola Razr Fold ne donne pas l’impression d’un produit bradé.

Bien au contraire. La partie photo annonce du solide avec un triple capteur de 50 Mpx, incluant un téléobjectif périscopique. C’est un choix rare sur ce segment, et clairement orienté polyvalence.

Meet the Motorola Razr Fold!



It's massive 8.1–inch internal screen is bigger than Google and Samsung's foldables, and it's packing a 6.6–inch outer display, three 50–megapixel rear cameras and stylus support.



Look for it this summer!#CES2026 pic.twitter.com/eWbLRFGvUs January 8, 2026

Motorola joue donc une partition assez fine. Un design premium, un grand écran impressionnant ainsi qu’une photo crédible. Le tout avec un prix qui, sans être bon marché, devient enfin rationnel pour un pliable grand format.

Alors, ce tarif de 1 500 dollars se confirmera-t-il à la sortie, et surtout en Europe ? Personne ne le sait. Mais Si oui, le Razr Fold pourrait bien devenir le premier smartphone pliant que l’on recommande sans grimacer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.