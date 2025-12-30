Coup de tonnerre sur les smartphones : Samsung dit adieu aux puces Snapdragon

Après des années de dépendance aux puces Snapdragon, le géant coréen veut reprendre le contrôle de ses smartphones haut de gamme. Toutefois, cette rupture est loin d’être simple.

C’est le genre d’annonce qui fait lever les sourcils. Samsung serait-il donc prêt à dire adieu à Qualcomm sur ses smartphones premium ? Le constructeur coréen tente en tout cas un coup audacieux avec une nouvelle puce maison gravée en 2 nanomètres. Le but est l’ indépendance. La marque doit donc prouver que les Exynos peuvent jouer dans la cour des grands sans transformer les Galaxy en radiateurs de poche. Bien sûr, tout ne sera pas si simple.

Puces Snapdragon laissées pour de l’indépendance

Samsung veut abandonner les puces Snapdragon pour passer à ses propres puces. On ne va pas se mentir. Les puces Exynos n’ont pas toujours laissé un souvenir impérissable. Chauffe excessive, performances en retrait, autonomie capricieuse, la liste est longue et bien connue.

Pourtant, avec l’Exynos 2600, Samsung veut passer un reset. ll ne s’agit donc pas d’une évolution, mais d’une tentative de rédemption. Vous vous demandez sûrement comment est cette Exynos 2600 ? Gravée en 2 nanomètres, cette nouvelle puce joue la carte de la finesse extrême.

Samsung fait un choix fort d’abandonner les cœurs basse consommation pour miser sur une architecture orientée performances.Les ingénieurs assurent aussi avoir pris au sérieux les critiques sur la chauffe.

Un nouveau système de dissipation thermique serait capable de réduire la température du processeur d’environ 16%. Est-ce suffisant pour éviter le bridage en plein jeu ou lors d’usages intensifs ? C’est la grande question.

Côté GPU, Samsung revoit tout en interne et promet un bond spectaculaire, avec une puissance graphique doublée. De quoi séduire les joueurs mobiles si les promesses tiennent face aux tests réels.

With performance like this, there’s no real need for Snapdragon anymore. The 2600 is basically the moment Exynos starts rewriting its reputation. pic.twitter.com/rjevsSmrZL — kro (@kro_roe) November 7, 2025

Un détail qui complique les choses

Là où l’histoire se complique, c’est du côté de la distribution. Car malgré cette volonté d’émancipation, Samsung reste lié à Qualcomm par un accord commercial solide. Cela signifie que les puces Snapdragon n’ont pas encore dit leur dernier mot.

Ainsi, seuls environ 30% des Galaxy S26 embarqueraient l’Exynos 2600. Les autres resteront fidèles au Snapdragon. Cette répartition géographique ressemble fortement à une loterie pour les consommateurs. La Corée du Sud, marché domestique de Samsung, devrait être servie en priorité. L’Europe pourrait suivre. Ailleurs, ce sera majoritairement du Qualcomm.

Et si vous rêvez du Galaxy S26 Ultra, la suite risque de vous décevoir. En effet,le modèle le plus prestigieux de la gamme resterait exclusivement équipé d’une puce Snapdragon, partout dans le monde. Une façon pour Samsung de limiter les risques sur sa vitrine technologique.

Galaxy S26 Ultra



✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5

✅ Built-in S Pen with no Bluetooth

✅ Upgraded cameras with wider apertures

✅ Qi2 MagSafe

✅ 60W faster charging

✅ 7.8mm thin

✅ More comfortable hold with rounded frame pic.twitter.com/aMdGAJ3E77 — CID (@theonecid) September 8, 2025

En plus, produire ses propres puces coûte cher. Très cher. Surtout quand les rendements de fabrication ne sont pas encore optimaux. Chaque Exynos installé permet à Samsung de réduire sa facture de royalties. Mais expose aussi la marque à un retour de bâton si l’expérience utilisateur diffère trop selon les régions. Bref, le verdict est attendu pour début 2026.

