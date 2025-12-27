Coup de tonnerre dans l’industrie IA : Samsung va fabriquer ses propres GPU

Ce que prépare Samsung avec la fabrication de ses propres GPU ne manquera pas de faire du bruit. En reprenant le contrôle d’un maillon clé de ses puces Exynos, le géant coréen s’attaque frontalement à ses dépendances technologiques. Bien sûr, cela va changer quelque chose.

Jusqu’ici, Samsung n’a jamais vraiment contrôlé le GPU de ses puces mobiles. Pour la partie graphique, le géant coréen a longtemps fait confiance à des partenaires externes, d’ARM hier à AMD plus récemment. C’est une dépendance assumée, mais jamais idéale. Car dans un marché où chaque gain de performance et d’optimisation compte, ne pas maîtriser son GPU revient à avancer avec le frein à main. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, Samsung s’apprête à changer radicalement de stratégie.

Des GPU signés Samsung pour reprendre le contrôle

Fabriquer son propre GPU n’est pas qu’une question d’ego industriel pour Samsung. C’est une stratégie. En contrôlant le volet graphique, la firme peut ajuster finement les performances ainsi que la consommation énergétique. A cela s’ajoutent aussi les fonctions IA directement au niveau du silicium.

Il s’agit évidemment d’un avantage clé à l’heure où l’IA embarquée devient un argument marketing majeur. Le calcul parallèle offert par un GPU personnalisé ouvre la porte à de nombreux usages. Dont une vision artificielle, une conduite autonome ou encore des interfaces immersives.

Samsung veut pouvoir adapter son matériel à chaque scénario. Cela sans dépendre des feuilles de route de partenaires externes. Dans un premier temps, ce GPU équipera exclusivement les futurs modèles Galaxy. Logiquement, la gamme Galaxy S28 devrait inaugurer cette nouvelle ère.

Par ailleurs, sur le plan technique, le flou persiste encore. Le procédé de fabrication exact de l’Exynos 2800 n’a pas été confirmé. Toutefois, tout indique que Samsung a finalisé la conception de base de son procédé GAA 2 nm de deuxième génération. Mieux encore, le groupe prévoit aussi de déployer sa lithographie 2 nm de troisième génération, baptisée SF2+, d’ici deux ans.

Alors, ce sera pour quand ?

C’est vrai que face à Apple et Qualcomm, Samsung n’a plus le luxe d’attendre. Le contrôle total du GPU pourrait devenir un levier décisif pour combler, voire dépasser, l’écart de performances. Et avouons-le, les fans trépignent d’impatience à l’idée de découvrir cette nouveauté.

Pour autant, il faudra faire preuve de patience. Samsung prévoit de lancer la production de ses propres GPU en 2027. Cela laisse le temps de peaufiner la conception et de préparer une stratégie digne de ce nom. Un projet de cette ampleur ne se construit d’ailleurs pas à la hâte.

Mais sachez que cette ambition n’est pas née hier. Le développement de GPU internes a commencé il y a plusieurs années, d’abord sur des modèles d’entrée de gamme. Même l’Exynos 2600, pourtant récent, reste équipé d’un Xclipse 960 conçu avec AMD. L’Exynos 2800 représentera donc un tournant pour Samsung.

Alors, qu’en pensez-vous ? Comment imaginez-vous un GPU signé Samsung dans vos futurs Galaxy ? Vous pensiez que la marque pouvait séduire autant sur la partie graphique ? Donnez votre avis en commentaire !

