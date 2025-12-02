Galaxy S26 : ce nouveau leak révèle des specs totalement inattendues

Les Galaxy S26 n’ont même pas encore été annoncés que deux nouveaux leaks viennent déjà secouer la planète tech… Mais pas forcément pour les raisons qu’on espérait.

L’année 2026 approche à grands pas et les premiers leaks sérieux autour des Galaxy S26 commencent à se bousculer. Deux insiders réputés, @UniverseIce et @theonecid, ont mis la main sur des détails qui révèlent une évolution très contrôlée de cette future gamme. Entre processeur boosté, améliorations au compte-gouttes et traces d’un lancement potentiellement précoce, la série S26 s’annonce à la fois familière et légèrement retouchée.

Le Galaxy S26 évolue mais seulement par petites touches

À l’approche de 2026, les fuites se multiplient autour des futurs Galaxy S26. Et les dernières en date nous viennent du célèbre leaker @UniverseIce. Il a partagé deux listes complètes de specs qui dévoilent les détails clés des trois modèles attendus : Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra.

Sans surprise, la mise à jour la plus visible concerne le processeur. Cette nouvelle génération alternerait entre le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou l’Exynos 2600, selon les marchés. Je trouve que cette évolution est logique, mais assez attendue.

Pour le modèle standard, le Galaxy S26 gagne un peu de hauteur. La diagonale d’écran passe de 6,2 à 6,3 pouces et la batterie de 4 000 mAh à 4 300 mAh. Il n’y a pas de changement pour les caméras, la RAM, le stockage maximal ou la charge.

I have compiled the most accurate comprehensive parameter comparison of Galaxy S25, S25+ and Galaxy S26、 S26+. Which one do you want to buy? pic.twitter.com/aQpoSvYjOz — PhoneArt (@UniverseIce) November 29, 2025

Le Galaxy S26 Plus copie presque à la lettre le S25 Plus. En dehors du nouveau processeur, la seule différence notable serait un poids légèrement revu à la hausse, de 190 à 194 g. Rien de révolutionnaire là non plus.

Quant au Galaxy S26 Ultra, c’est encore le modèle qui évolue le plus, même si cela reste modeste. Notamment, un téléobjectif 10 Mpx avec un capteur plus grand, une charge filaire boostée de 45 W à 60 W, et un châssis un peu plus fin.

Une autre info fraîche ! Selon @theonecid, le Galaxy S26 aurait été repéré sur un serveur de test, tournant sous One UI 8.5. Ce détail laisse penser que Samsung pourrait dégainer la série plus tôt que prévu, peut-être dès janvier. Une fenêtre plausible, mais qui reste encore à confirmer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.