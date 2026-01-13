L’IA va remplacer les humains ? Lenovo, géant du PC, donne enfin son avis

Personne ne peut éviter l’intelligence artificielle, selon Lenovo. Son dirigeant Yuanqing Yang prévoit même une adoption rapide. D’ici la fin 2026, près d’un ordinateur professionnel sur deux devrait intégrer des fonctions d’intelligence artificielle.

Lenovo anticipe déjà une première vague. En 2026, environ quinze pour cent des PC vendus pourraient appartenir à cette nouvelle génération. Les appareils intégrant Qira, son modèle d’IA maison, devraient renforcer cette dynamique.

Cette évolution accompagne une diffusion progressive de la technologie dans les entreprises. Ce, même si le prix continuera de freiner une généralisation complète. Pour autant, le groupe est sur d’une chose. L’IA n’a pas vocation à remplacer les humains.

Une technologie omniprésente

Yuanqing Yang a aussi affirmé que l’IA n’a rien d’un effet de mode et qu’elle prendra une place centrale dans le travail quotidien. Selon lui, cette technologie accompagne les humains, renforce leurs capacités, soutient la mémoire, la créativité et aide chacun à rester compétitif.

Tolga Kurtoglu, vice-président senior et directeur de la technologie du groupe, rappelle cependant que le développement de cette IA repose sur une approche responsable. Il décrit l’IA comme une extension personnelle, à même d’augmenter l’efficacité et la productivité au quotidien.

Il admet en revanche que la vitesse d’évolution de ces technologies complique la planification à long terme pour une entreprise de cette envergure. Une feuille de route figée sur cinq ans lui paraît peu réaliste, car le marché change trop vite.

Lenovo privilégie donc l’agilité, l’adaptabilité et la rapidité, avec une méthode centrée sur l’apprentissage continu à partir des retours utilisateurs afin d’ajuster ses produits et leurs usages.

Ces déclarations ont été partagées lors d’échanges avec la presse pendant le CES 2026 à Las Vegas. Quoi qu’il en soit, Lenovo a profité de l’événement pour présenter une large série de machines pensées pour les entreprises.

La présentation a réuni YY aux côtés de plusieurs dirigeants de la tech, dont Jensen Huang pour Nvidia, Lisa Su pour AMD, Lip-Bu Tan pour Intel et Cristiano Amon pour Qualcomm.

