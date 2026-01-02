Galaxy S26 Ultra : écran, prix, performances… tout sur le flagship 2026 de Samsung

Alors que le Samsung Galaxy S25 pointe à peine le bout de son nez. Les regards les plus curieux se tournent déjà vers l’horizon 2026. Le Galaxy S26 Ultra, futur porte-étendard du géant coréen, commence à faire parler de lui sur le marché. Entre promesses technologiques et ajustements stratégiques, voici tout ce que l’on sait déjà sur le futur monstre de puissance de Samsung.

Un design affiné et un écran plus immersif

Le design des smartphones Ultra a souvent été critiqué pour ses angles trop vifs. Pour le Galaxy S26 Ultra, Samsung semble vouloir poursuivre la mue entamée avec le S25. On parle de bordures encore plus fines, presque imperceptibles. Celles-ci agrandissent légèrement la surface d’affichage sans augmenter l’encombrement général de l’appareil.

L’écran resterait sur une dalle Dynamic AMOLED 2X. Toutefois, les rumeurs évoquent un passage au taux de rafraîchissement de 144 Hz qui offre une fluidité encore plus exemplaire pour les joueurs. Plus surprenant encore, Samsung travaillerait sur une technologie d’écran « anti-espion » intégrée. Cela va permettre de protéger votre contenu des regards indiscrets sans sacrifier la luminosité éclatante.

Samsung place la barre très haute en termes de performances

Sous le capot, le S26 Ultra devrait embarquer la prochaine génération de processeurs. La marque peut utiliser le futur Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm ou la puce Exynos 2600 gravée en 2 nm. Ce gain de finesse de gravure n’est pas qu’un détail technique. Il promet des performances graphiques en hausse de près de 30 % et, surtout, une efficacité énergétique redoutable. L’intelligence artificielle (Galaxy AI) sera plus que jamais au cœur de l’expérience Le S26 Ultra disposerait des capacités de traitement local nettement accélérées pour la retouche photo ou la traduction instantanée.

Photo et autonomie : des évolutions ciblées

Côté photographie, Samsung ne devrait pas révolutionner son capteur principal de 200 Mpx, déjà excellent. L’effort porterait plutôt sur les capteurs secondaires. Le téléobjectif x3 pourrait passer à 12 Mpx avec un nouvel autofocus laser pour améliorer la réactivité en basse lumière. L’objectif est de rendre le bloc photo plus polyvalent et encore plus performant dans les conditions difficiles.

Pour l’autonomie, la capacité de la batterie devrait stagner autour de 5 000 mAh. C’est la charge rapide qui pourrait enfin évoluer. On évoque un passage à 60W ou 65W, pour regagner de l’énergie bien plus vite que sur les modèles anciens.

Fidèle à son calendrier, Samsung devrait dévoiler la gamme S26 lors d’un événement Galaxy Unpacked en janvier ou février 2026. Concernant le prix, la tendance n’est malheureusement pas à la baisse. Entre l’inflation des composants et l’intégration de technologies d’écran plus coûteuses. Le Galaxy S26 Ultra pourrait voir son ticket d’entrée augmenter légèrement. Il faudra probablement un budget de départ de 1 499 € ou 1 549 € pour le modèle de base.

Le Galaxy S26 Ultra ne s’annonce pas comme une révolution de rupture, mais comme l’aboutissement d’une formule déjà gagnante. En peaufinant l’ergonomie, en boostant la vitesse de charge et en misant sur un écran toujours plus spectaculaire. Samsung compte bien asseoir sa domination sur le segment premium face à un iPhone 17 qui s’annonce, lui aussi, redoutable.

