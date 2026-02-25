Samsung Galaxy S26 officiel : specs, coloris, prix, date de sortie… tout savoir !

C’est le moment que beaucoup d’amateurs de technologie attendaient. Samsung vient de lever officiellement le voile sur sa nouvelle gamme Galaxy S26. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant sud-coréen ne s’est pas contenté du strict minimum cette année.

C’est officiel ! Le Samsung Galaxy S26 est enfin là. Et comme chaque année, la marque a choisi son événement Unpacked pour dévoiler la gamme. Après des mois d’attente et de rumeurs, le nouveau flagship du géant sud-coréen se dévoile avec une fiche technique solide.

Que vous soyez un mordu de photo à la recherche de l’Ultra ou un amateur de formats compacts, la gamme S26 a de sérieux arguments pour vous faire craquer. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce smartphone.

Un design plus affiné et plus arrondi

Commençons par le design. Avec la gamme S26, Samsung a mis en avant l’élégance. Les lignes sont plus douces, les contours plus arrondis. L’ensemble donne un smartphone plus harmonieux en main comme sur la table.

La série S26 se décline en quatre coloris classiques : noir, violet, bleu et blanc. Samsung réserve en plus deux teintes exclusives à sa boutique en ligne : or rose et argent.

Dans le détail, le Galaxy S26 standard grandit légèrement avec un écran qui passe à 6,3 pouces, contre 6,2 pouces auparavant. De son côté, le S26 Ultra s’affine. Il fait seulement 7,9 mm d’épaisseur et un poids revu à la baisse. Cela sans toucher à sa grande dalle de 6,9 pouces. Et pour la luminosité, on reste sur un impressionnant pic à 2600 nits.

Mais la vraie nouveauté côté écran, c’est le « Privacy Display » du S26 Ultra. Les rumeurs avaient vu juste. Cet affichage confidentiel permet de limiter les angles de vision à la demande. Fini donc les regards indiscrets dans le métro ou au bureau. L’écran devient lisible uniquement pour vous lorsque le mode est activé.

Et qu’en est-il de la performance des Samsung Galaxy S26 ?

Et côté performances, la gamme Galaxy S26 ne déçoit pas. Le S26 Ultra se place d’emblée parmi les smartphones les plus puissants du marché. Déjà il embarque la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Mais en plus, il dispose de 16 Go de RAM sur le modèle 1 To, et 12 Go sur les autres versions. De quoi jongler avec n’importe quelle application ou jeu gourmand sans sourciller.

Samsung a même repensé la chambre à vapeur du S26 Ultra pour maintenir l’appareil à une température optimale, même sous pression. L’objectif ? Garantir des performances constantes, même dans les usages les plus intensifs.

Le S26 standard n’est pas en reste. Il passe enfin à 12 Go de RAM par défaut, comme le modèle Plus, et abandonne le stockage 128 Go. Côté processeur, après une année 2025 sous Snapdragon, Samsung réintroduit sa puce maison, l’Exynos 2600, sur certains modèles européens. Cela promet évidemment une efficacité énergétique améliorée, pour tenir plus longtemps sans compromis sur la puissance.

L’Ultra est toujours roi de la photographie mobile ?

Et oui, le Samsung Galaxy S26 Ultra confirme sa réputation. Il reste le roi de la photographie sur smartphone. Les rumeurs avaient, encore une fois, vu juste. Le capteur principal bénéficie d’une ouverture plus grande, capable de capter 47 % de lumière en plus par rapport au S25 Ultra.

Pour le reste, la configuration reste solide et familière. C’est-à-dire un ultra grand-angle 50 Mpx, un zoom optique x3 (10 Mpx) et un zoom périscopique x5 (50 Mpx) avec un zoom numérique pouvant atteindre x100.

Pour le S26 et le S26 Plus, pas de révolution majeure côté photo. On a toujours le capteur principal de 50 Mpx, le téléobjectif x3 et l’ultra grand-angle de 12 Mpx. La vraie amélioration se cache derrière le nouveau processeur d’image (ISP) de l’Exynos. Ceci promet un traitement plus rapide et des clichés plus précis, même en conditions complexes.

Et pour les amateurs de vidéos stables, Samsung a intégré un mode de verrouillage horizontal à toute la gamme S26. Inspiré des caméras d’action, ce mode maintient le cadrage fixe et réduit les secousses, pour des enregistrements fluides même en mouvement.

Des nouveautés intéressantes sur les fonctionnalités IA

La gamme Galaxy S26 ne se contente pas de peaufiner le hardware, car Samsung met aussi le paquet sur l’IA. Galaxy IA devient le moteur discret mais central des appareils, orchestrant une série de nouveautés pratiques pour le quotidien.

À l’intérieur, le Samsung Galaxy S26 combine plusieurs moteurs d’IA. D’abord, Google Gemini pour la recherche. Puis, Perplexity intégré à Bixby. Les modèles maison prennent en charge le traitement local

This is Agentic AI.



Gemini on Galaxy S26 reasons, builds a plan, navigates apps, and gets tasks done — from group chat decisions to real-world actions.



From attention → to action.#GalaxyAI #SmartxSamsung #SamsungGalaxyS26 pic.twitter.com/SpUpQC5sRs — SMART (@LiveSmart) February 25, 2026

Le S26 bénéficie notamment d’une mise à jour majeure avec des outils d’IA générative. Désormais, retoucher une photo ou créer une image totalement inédite ne demande plus que de taper ce que vous voulez faire. En quelques instants, le smartphone transforme vos instructions en résultats précis. Ce qui ouvre de nouvelles possibilités créatives à portée de main.

Parmi les fonctionnalités estampillées Galaxy AI, on retrouve Now Nudge, qui fonctionne sur le même principe que le Magic Cue du Pixel 10. Le principe ? Le smartphone observe votre usage en temps réel pour proposer automatiquement des suggestions pertinentes, au moment où vous en avez besoin. Intéressant, n’est-ce pas ?

Combien faut-il dépenser pour un Samsung Galaxy S26 ?

C’est la question que beaucoup se posent, surtout avec la crise des composants et l’augmentation des prix de la RAM.

Cette année, Samsung joue la carte de la prudence, mais il y a quand même quelques ajustements à noter. Les Galaxy S26 et S26 Plus voient leur tarif grimper d’environ 100 dollars par rapport aux modèles précédents. Or le S26 Ultra reste stable à 1 299 dollars.

Si vous êtes tenté par l’un de ces smartphones, sachez qu’ils ne sont pas encore disponibles dans le commerce. Leur sortie officielle est prévue pour le 10 mars. En revanche, les précommandes ouvrent dès ce soir.

