Amazon Alexa+ : vous pouvez maintenant choisir entre ces 3 personnalités pour l’IA

Avec trois styles de personnalité, Alexa+ adapte désormais son caractère à votre humeur et à votre façon d’interagir.

Voilà une raison non anodine de tester l’assistant vocal de Amazon. Avec ses trois personnalités, la firme ne change pas seulement la voix. Elle transforme la perception sociale de l’IA. Un assistant plus expressif peut sembler plus proche, plus sympathique, presque plus présent au quotidien. L’idée est d’ailleurs de renforcer l’attachement des utilisateurs et d’installer Alexa+ comme un interlocuteur familier.

Personnalités d’Alexa+ : trois styles distinctifs

Ces trois personnalités d’Alexa+ se distinguent immédiatement, comme le précise Engadget. Et c’est justement ce qui les rend fascinantes. Chaque style modifie la façon dont l’IA répond, et ça change l’expérience.

Le premier s’appelle Brief. Comme son nom l’indique, il va droit au but. Fini le blabla inutile et les phrases à rallonge. Chaque réponse est concise. C’est parfait pour ceux qui veulent un assistant efficace, sans détour. Vous posez une question, vous obtenez une réponse, point final.

Amazon is letting you change Alexa’s personality.

Alexa Plus users in the US can now choose between:

• Brief (short & straight to the point)

• Chill (relaxed tone)

• Sweet (more cheerful)

Finally, you can make Alexa less overly friendly… or more, if that’s your thing. pic.twitter.com/IHG6JV4hHJ — David of Canada🇨🇦🍁 (@XCanada_X) February 25, 2026

Le deuxième style, Chill, change l’ambiance. L’assistant adopte un ton détendu, presque relax. Il semble plus cool, presque décontracté dans ses réponses.

Enfin, Sweet est là pour ensoleiller votre journée. Enthousiaste et chaleureux, ce mode donne de l’énergie à chaque réponse. L’IA devient joyeuse, avec des formulations pétillantes et positives.

Rien que leurs noms donnent envie de les essayer, non ? De toute façon, Amazon veut personnaliser l’expérience vocale selon les préférences émotionnelles de l’utilisateur.

Des réponses très différentes selon le style choisi

Les différences entre les styles apparaissent immédiatement lors d’une question. Si un utilisateur demande à Alexa comment elle va, le mode Chill répond avec une phrase relax et philosophique. Le ton évoque une ambiance zen et contemplative.

À l’inverse, le mode Sweet répond avec un enthousiasme débordant. L’assistant d’Amazon se montre énergique, presque survolté dans ses formulations. Le style Brief, lui, coupe court aux bavardages. Il délivre une réponse directe.

Ce contraste montre que l’assistant vocal personnalisé ne se limite plus à la voix, mais englobe l’attitude entière de l’IA.

Une personnalisation basée sur cinq critères précis

Amazon ne choisit pas les personnalités d’Alexa+ au hasard. La firme s’appuie sur cinq métriques pour construire les styles.

Le premier critère, l’expressivité, joue un rôle clé. Parce que c’est ce qui donne vie à la voix. Il la rend plus ou moins dynamique, intense ou neutre. Ensuite, l’ouverture émotionnelle détermine le degré de proximité que l’assistant peut créer avec vous.

Alexa Plus now has personalities: Brief (blunt), Chill (chill), Sweet (cheerleader).



What can go wrong?



Sweet: Alexa becomes your toxic positivity therapist.

Brief: 'Lights on.' Full stop. Savage.

Chill: 'Yeah… lights… whatever man.' — Fran Bordas (@BordasFran59562) February 25, 2026

La formalité ajuste le degré de langage utilisé par l’assistant. La directivité, elle, contrôle la longueur et la clarté des réponses. Enfin, l’humour influe sur le ton global des interactions. Un soupçon de légèreté ou une pointe de jeu de mots peut rendre l’interaction plus agréable et engageante.

Grâce à ces paramètres, les personnalités d’Alexa+ reposent sur une approche structurée et mesurable. L’idée est d’ailleurs d’adapter la personnalité de l’IA au contexte et à l’utilisateur, et non l’inverse.

Bonne nouvelle, Amazon simplifie l’accès à ces nouvelles personnalités d’Alexa+. Les utilisateurs peuvent changer de personnalité directement depuis l’application Alexa. Une commande vocale suffit aussi pour modifier le ton de l’assistant. Vous n’avez qu’à dire : « Alexa, change ton style de personnalité ».

Le système permet également de revenir à la voix classique d’Alexa à tout moment. Cette flexibilité renforce l’idée d’un assistant modulable selon les contextes d’usage. Ainsi, l’expérience utilisateur Alexa devient plus dynamique et adaptable au quotidien.

En plus, Amazon laisse entendre que ces trois styles ne représentent qu’un début, à en croire les informations relayées par TechCrunh. L’entreprise envisage d’ajouter de nouvelles combinaisons de personnalités.

Vous vous demandez peut-être en quoi ces fonctionnalités d’Alexa+ sont utiles ? Gardez à l’esprit que les assistants vocaux entrent dans la sphère intime du foyer. Et un ton trop bavard ou trop froid peut agacer.

L’étude intitulée « User Perception of Text-Based Chatbot Personality », relayé par le site spécialisé PMC, montre que les utilisateurs réagissent différemment selon les styles de conversation. Ils évaluent même positivement les systèmes capables d’être plus engageants ou ludiques. C’est évident non ? Quoi de mieux qu’un assistant qui sait parler comme un humain.

Et vous, qu’est-ce que vous pensez d’Alexa+ et de ses trois personnalités ? Avec ces options, allez-vous tester tous les styles pour voir lequel correspond le mieux à votre humeur ? Et surtout, est-ce que cette personnalisation va changer la façon dont vous utilisez votre assistant au quotidien ? Donnez votre avis en commentaire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.