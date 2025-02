Amazon dévoile Alexa Plus : un nouvel assistant dopé à l’IA, pour défier ChatGPT !

Alexa Plus ? C’est un assistant vocal dopé à l’IA d’Amazon, conçu pour rivaliser avec les géants du secteur. Fini donc l’Alexa classique qui se contente d’exécuter des commandes. Cette nouvelle version comprend, anticipe et interagit avec un naturel bluffant. Humour, vision IA, mémoire contextuelle… Alexa Plus a plus d’un tour dans son algorithme. Plongeons dans les détails !

Lorsque Amazon a lancé Alexa en 2014, l’assistant vocal a épaté tout le monde. Demandez-lui la météo, une recette ou une blague, et hop, mission accomplie. Mais face aux grands progrès des IA comme ChatGPT, Alexa commençait à accuser le coup. Il était temps pour Amazon de réagir.

C’est chose faite avec Alexa Plus ! Une refonte ambitieuse pour l’intelligence conversationnelle. Annoncé lors d’un événement spécial à New York, cet assistant vocal nouvelle génération ne se contente plus d’exécuter des commandes. Il discute, comprend, anticipe et s’adapte à vos besoins.

Mais avec un abonnement mensuel et une concurrence féroce, Alexa Plus a-t-elle vraiment de quoi s’imposer ?

Amazon présente Alexa Plus, son assistant vocal amélioré

Lors de son événement spécial à New York, Amazon a présenté la plus grande mise à jour d’Alexa depuis son lancement en 2014. Alexa Plus, c’est un assistant intelligent nouvelle génération, capable de discuter naturellement, de gérer des tâches complexes et même d’analyser des documents grâce à sa vision IA.

Alexa Plus est prête à se tenir face aux plus grands modèles d’IA. Avec les modèles IA d’Anthropic et Amazon Nova, l’assistant se rapproche des performances d’un ChatGPT. Bien sûr, tout en intégrant des fonctionnalités inédites comme la gestion de la maison et la reconnaissance visuelle.

Le petit bémol, c’est l’abonnement mensuel de 19,99 $. Heureusement, les membres Amazon Prime y auront accès gratuitement.

Alexa+ will be $19.99 a month but free with Amazon Prime. Starting to roll out next month. It’s coming to almost all Amazon Echo devices. pic.twitter.com/EXnhaZpLgS — Joanna Stern (@JoannaStern) February 26, 2025

Un assistant qui comprend (vraiment) ce que vous dites !

Ce qu’Amazon a le plus amélioré chez Alexa Plus, c’est sa capacité à tenir des conversations naturelles. Bye bye les tons robotiques et les réponses rigides ! Ainsi, les discussions deviennent plus fluides et dynamiques.

J’ai également trouvé la démonstration en direct de Panos Panay, vice-président d’Amazon, plutôt impressionnante.

« Je suis un peu nerveux avant cette démo… Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? » a-t-il dit à Alexa Plus. Et cette dernière a répondu avec humour : « Avec autant d’yeux braqués sur vous, il est naturel d’être un peu nerveux. Quant à ce qui pourrait mal se passer… disons que la loi de Murphy aiguise sûrement son crayon en ce moment. »

Par ailleurs, ce qui me plaît avec Alexa Plus, c’est qu’elle ne se limite pas aux commandes classiques.

Alex Plus peut par exemple gérer la maison connectée en contrôlant les lumières, le chauffage, les caméras… Côté organisation personnelle, l’assistant peut vous aider dans l’ajout d’événements à votre calendrier ou l’envoi d’invitations.

Vous planifiez des sorties ? Alexa Plus peut aussi réserver pour vous les restaurants avec prise en compte de vos préférences alimentaires. Qui plus est, sa vision IA lui permet de numériser vos documents et mémoriser des informations pour plus tard.

Et Amazon a aussi pensé aux plus jeunes. Outre raconter des histoires Alexa Plus génère aussi des images en temps réel pour illustrer ses récits. Les contes sont donc personnalisés avec des dessins IA à l’appui… De quoi rendre les histoires du soir encore plus magiques.

Alors ? Que pensez-vous d’Alexa Plus ? Est-ce que vous seriez prêt à l’adopter ? Dites-nous tout dans les commentaires !

