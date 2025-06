Tesla lance 10 robotaxis… mais ils restent sous supervision humaine

Tesla s’apprête à lancer ses premiers robotaxis à Austin dès la fin du mois de juin. Mais contrairement à l’image d’un véhicule totalement autonome, des annonces d’emploi confirment qu’un dispositif humain accompagne le système. Par conséquent, Tesla recrute des téléopérateurs chargés de surveiller et contrôler les véhicules à distance.

« Les voitures doivent pouvoir être contrôlées à distance pendant que l’IA continue d’évoluer », explique l’une des offres. Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a pu confirmer cette approche hybride lors d’une visite des bureaux de Tesla à Palo Alto. Des logiciels en C++ sont développés pour gérer cette interface entre humains et véhicules.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Un déploiement prudent dans une seule ville américaine

La première phase sera restreinte : dix véhicules, accessibles uniquement sur invitation, circuleront à Austin. Elon Musk a déclaré que ce chiffre pourrait rapidement atteindre mille. Mais pour l’instant, la prudence domine. Le système Full Self-Driving (Supervised) n’a pas encore livré de données précises sur ses performances.

Les autorités américaines restent méfiantes. Plusieurs enquêtes sont en cours autour d’Autopilot et du logiciel FSD, liés à des centaines d’accidents. De ce fait, Tesla semble préférer sécuriser le lancement de ses robotaxis en combinant IA embarquée et supervision humaine à distance.

Un rejet affirmé du lidar et du radar

La stratégie technologique de Tesla se distingue clairement de celle de ses concurrents. Là où Waymo utilise une combinaison de lidar, caméras et radar, Tesla mise uniquement sur les caméras. Elon Musk affirme que l’ajout de capteurs multiples brouille la perception de l’IA : « Faites-vous confiance à la caméra ou au lidar ? »

Pourtant, malgré ce choix technologique radical, Tesla se rapproche sur un point de son rival Waymo : l’intégration d’humains dans la boucle. Les téléopérateurs jouent un rôle actif, bien au-delà de la simple assistance technique ponctuelle.

Les opérateurs peuvent intervenir en temps réel, notamment en cas de scénario inhabituel ou complexe. Leur mission inclut également l’analyse des données de conduite afin d’optimiser les algorithmes. Tesla a conçu un système de réalité virtuelle pour permettre une immersion à distance.

Cette interface permet à l’humain d’anticiper, d’évaluer, puis d’agir sans interrompre brutalement le trajet du véhicule. L’assistance devient une composante intégrée, non un recours exceptionnel. Cela reflète les limites actuelles des systèmes autonomes dans des environnements réels.

Waymo comme modèle discret mais efficace

Waymo déploie déjà ce type de stratégie avec ses « agents de réponse de flotte ». Ces opérateurs analysent les flux vidéo, consultent une cartographie 3D en direct et peuvent remonter le fil d’un trajet. Leur rôle est essentiel pour garantir la fluidité du service.

Tesla s’inscrit désormais dans cette logique discrète d’assistance humaine. Le robotaxi avance seul… jusqu’à ce qu’une difficulté apparaisse. Un humain peut alors reprendre la main, sans que l’usager n’en perçoive nécessairement la transition.

L’autonomie totale devra encore patienter

Après des années de promesses, Tesla opte pour une approche plus réaliste et sans doute plus sûre. L’intégration de la supervision humaine dans ses robotaxis révèle les limites actuelles de l’IA, mais montre aussi la voie vers des usages responsables.

Les premiers passagers à Austin vivront bientôt cette expérience hybride. Reste à savoir si cette méthode rassurera suffisamment pour permettre une adoption plus large. L’autonomie, pour l’instant, se conjugue toujours à deux : l’humain et la machine.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.