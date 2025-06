Ces lunettes connectées chinoises vont détruire les Ray-Ban Meta

Sur les stands feutrés de Macao, les lunettes du futur s’affichent déjà comme les stars de demain. Derrière leur apparence discrète, elles réécrivent nos usages quotidiens avec une audace technologique qui secoue l’Occident.

Lors du Beyond Expo à Macao, la Chine a exposé sa puissance technologique dans un domaine inattendu. Huit paires de lunettes connectées, bientôt disponibles en Europe, dévoilent un éventail de fonctionnalités qui redéfinissent les usages du quotidien. “Certaines m’ont donné envie de ranger mes Ray-Ban Meta,” confie un testeur conquis par ces innovations. Affichage XXL, traduction en direct, ou correction visuelle dynamique : l’offre asiatique impressionne par son ambition.

Un home cinéma de 300 pouces sur le nez

Les Rokid AR Spatial transforment un trajet en avion en séance de cinéma privée géante. Grâce à un écran virtuel de 300 pouces, regarder “Avatar” en 3D devient une expérience visuelle frappante. Pas besoin de smartphone : un mini-PC Android intégré sert de cerveau à l’ensemble.

Compatibles avec consoles et smartphones via USB-C, ces lunettes séduisent aussi les gamers. Seul défaut : il faut ajouter manuellement un cache pour l’opacité. “Mais pour jouer discrètement à la PS5, ça suffit largement,” plaisante un utilisateur.

L’intelligence augmentée au service des voyageurs

Les Rokid Glasses misent sur l’utilité quotidienne : traduction instantanée, reconnaissance d’objets et assistant IA textuel. Contrairement aux Ray-Ban Meta, les réponses s’affichent à l’écran au lieu d’être vocalisées. Un avantage qui change la donne, selon les premiers retours.

Les interfaces rappellent les vieux terminaux monochromes, mais restent lisibles. “Fonctionnelles, même si l’ergonomie mérite des ajustements,” note un développeur présent sur le salon. Le potentiel s’adresse aux expatriés et professionnels en déplacement constant.

Un clone des Ray-Ban… encore en rodage

Les Looktech AI Glasses misent tout sur la légèreté et l’assistance vocale, à la manière des Ray-Ban Meta. Pas d’écran ici, mais une IA intégrée, un micro performant, une caméra discrète et une diode d’enregistrement.

Pour l’instant, seules les commandes en chinois sont disponibles, mais l’anglais est prévu et le français pourrait suivre. Le tout fonctionne comme un assistant conversationnel à reconnaissance vocale, embarqué directement dans la monture. La simplicité de cette paire intrigue : pas de fioritures, juste une IA prête à répondre. “C’est comme discuter avec un ChatGPT miniature,” explique un visiteur du salon. Prometteur, bien que limité géographiquement.

À 12 dollars, les lunettes audio font le buzz

Dans l’univers des lunettes connectées chinoises, tout ne rime pas avec haute technologie. Certaines visent le marché de masse, comme ce modèle vendu 12 dollars pièce (en lot). Pas de caméra, pas d’IA, pas d’écran : juste du Bluetooth, de la musique et des appels. Deux branches indépendantes abritent chacune une batterie, rechargée avec un simple câble en Y. Le plastique est basique, mais le rendu sonore est correct.

C’est un objet sans prétention, qui mise sur l’essentiel. “Elles seront partout dans les rayons discount tech,” assure un distributeur. Pour de nombreux consommateurs, cela suffira largement à passer à l’ère connectée.

Corriger la vue en temps réel : science-fiction ?

Venue du Japon, la Vixion 01S ambitionne de faire disparaître les verres correcteurs traditionnels. Deux lentilles motorisées adaptent la correction en temps réel grâce à un capteur situé au centre. L’autofocus ajuste la vision selon la distance et l’objet observé, en seulement quelques millisecondes. Le résultat ? Une vue nette sans changer de lunettes, même en cas de myopie ou d’hypermétropie.

Le prototype souffre encore d’un léger décalage, mais l’idée est révolutionnaire. Classé comme dispositif médical, ce modèle devra attendre son homologation avant d’arriver en Europe. Pour l’instant, la performance prime sur le design, mais la prouesse optique est indiscutable.

Des lunettes sportives dotées d’un cerveau Snapdragon

Les Emdoor AI Glasses incarnent une autre facette des lunettes connectées chinoises : la performance technique. Dotées d’un processeur Snapdragon, de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage, elles tournent sous Android. Traduction, reconnaissance d’image, interaction vocale : tout est pensé pour les activités nomades.

Pour l’instant, pas d’écran, mais un modèle avec projection est prévu l’an prochain. L’objectif est clair : proposer une alternative sérieuse aux lunettes occidentales, avec un socle logiciel plus ouvert. “C’est une plateforme mobile portée au visage,” explique un développeur. Une orientation tournée vers le mouvement, la performance et les usages du quotidien.

Meizu surprend avec des lunettes centrées sur le multimédia

Longtemps silencieuse, la marque Meizu surprend avec deux modèles marquants de lunettes connectées chinoises. Les StarV View proposent une projection virtuelle de 188 pouces et du son stéréo dans les branches. Deux molettes permettent d’ajuster précisément la vision, un atout pour les porteurs de lunettes classiques.

Les StarV Air, plus discrètes, intègrent un écran grâce à la technologie des guides d’ondes. L’affichage est encore monochrome, mais la lisibilité reste satisfaisante. “C’est un modèle simple et fiable pour regarder des contenus,” affirme un utilisateur. Meizu revient donc par la petite porte, mais avec une vraie proposition pour les amateurs de multimédia personnel.

L’Occident préfère la finition à la précipitation

Google riposte avec Android XR, présenté lors du Google I/O 2025. Développé avec Lumus, ce modèle intègre des microLEDs projetant une image multicolore directement sur les verres. L’affichage est lumineux, discret et l’interface fluide séduit immédiatement les testeurs. Contrairement aux écrans monochromes des prototypes asiatiques, ici tout respire la maturité logicielle.

Les lunettes Android XR montrent que l’Occident préfère peaufiner ses produits pour une expérience cohérente. C’est une réponse stratégique qui combine savoir-faire industriel et expérience utilisateur pensée dans les moindres détails.

Trois familles d’usages, une dynamique globale

Derrière la diversité de ces lunettes, trois catégories dominent : audio connectée à bas prix, lunettes IA pour le quotidien et modèles pour divertissement. Un mouvement profond s’installe. Les casques de réalité virtuelle reculent, remplacés par ces lunettes légères et pratiques. La réalité augmentée prend enfin une forme concrète, accessible et portable. L’Europe n’a plus qu’à suivre le rythme.

