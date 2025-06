Pénurie de métaux : l’IA fonce-t-elle vers un mur ?

L’essor de l’IA repose sur une infrastructure matérielle complexe nécessitant des métaux stratégiques dont l’approvisionnement devient de plus en plus problématique. Entre concentration géographique de la production, tensions géopolitiques et explosion de la demande, les entreprises du secteur doivent repenser leurs stratégies d’approvisionnement et développer des solutions innovantes pour garantir leur pérennité technologique.

Les métaux essentiels aux infrastructures d’IA

L’intelligence artificielle ne repose pas uniquement sur des algorithmes sophistiqués ou des volumes massifs de données. Elle s’appuie également sur une infrastructure matérielle complexe, dont la fabrication dépend de métaux dits « stratégiques » ou « critiques ». Ces ressources sont indispensables à la production de composants clés comme les puces graphiques (GPU), les processeurs spécialisés (TPU) et les équipements des centres de données. Sans ces matières premières, les avancées actuelles et futures de l’IA seraient fortement compromises, voire tout simplement impossibles.

Parmi les métaux les plus sollicités dans les infrastructures d’IA, le cuivre et l’aluminium occupent une place centrale. On les retrouve notamment dans les câblages, les systèmes de dissipation thermique et les structures électriques des serveurs. Leur excellente conductivité permet d’assurer une transmission électrique stable et efficace, indispensable au bon fonctionnement des centres de données.

D’autres métaux comme l’étain, l’argent et l’or jouent également un rôle crucial. Utilisés dans les soudures et les connecteurs, ils garantissent une conductivité optimale. Mais aussi une meilleure résistance à la chaleur, à l’humidité et aux variations de charge.

La fabrication des circuits électroniques fait appel à des métaux comme le tungstène et le cuivre. Ils sont essentiels pour assurer les connexions internes entre les différentes couches des puces. Plus récemment, le cobalt s’est imposé comme un matériau clé, notamment pour répondre aux exigences de miniaturisation croissante des composants.

Enfin, les terres rares — comme le néodyme, le dysprosium ou le terbium — jouent un rôle essentiel dans l’architecture matérielle des technologies d’IA. Ces éléments sont utilisés notamment dans les aimants de haute précision. Leur importance est d’autant plus grande qu’ils sont à la fois difficiles à extraire et très difficiles à remplacer.

Risques géopolitiques et dépendances aux pays producteurs

La production des métaux critiques nécessaires à l‘intelligence artificielle est aujourd’hui fortement concentrée entre quelques pays. Cela soulève d’importants enjeux de sécurité d’approvisionnement.

À titre d’exemple, environ 70 % du cobalt mondial est extrait en République démocratique du Congo (RDC). Un pays qui, malgré ses vastes réserves, fait face à des instabilités politiques, sociales et environnementales chroniques. Ces facteurs rendent l’approvisionnement particulièrement vulnérable aux perturbations.

Parallèlement, la Chine détient un quasi-monopole sur le raffinage des terres rares. Elle contrôle ainsi plus de 80 % de la production mondiale. Cette position dominante lui donne un levier stratégique majeur sur l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies avancées, dont l’IA.

Cette concentration géopolitique crée une forme de quasi-monopole sur certaines ressources stratégiques. Des pays comme la Chine, l’Indonésie, la RDC ou le Pérou détiennent ainsi une position stratégique dans le commerce mondial des métaux critiques.

Ils peuvent décider d’imposer des taxes, des quotas ou même des restrictions à l’exportation. Un embargo, comme celui imposé par la Chine au Japon en 2010 sur les terres rares, montre à quel point ce type de décision peut avoir de graves conséquences sur l’industrie de l’intelligence artificielle et ses chaînes d’approvisionnement.

Les tensions commerciales entre grandes puissances accentuent davantage la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le conflit opposant les États-Unis à la Chine illustre parfaitement à quel point les relations diplomatiques peuvent influer sur l’accès aux matières premières critiques. Dans ce contexte incertain, les entreprises d’IA doivent redoubler de vigilance en anticipant les risques liés à leurs sources d’approvisionnement.

Croissance exponentielle de la demande

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation mondiale de cuivre liée à l’IA pourrait croître de 40 % d’ici 2040. Celle des terres rares grimperait de 80 %, et celle du lithium exploserait avec une hausse estimée à 700 %. Ces chiffres montrent à quel point la pression sur les marchés des matières premières devient de plus en plus forte.

Cette montée en flèche s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, les data centers, véritables piliers de l’intelligence artificielle, consomment d’énormes quantités de cuivre. À titre d’exemple, Microsoft a utilisé plus de 2 177 tonnes de ce métal pour son nouveau centre de données à Chicago. D’autre part, les batteries utilisées dans les technologies liées à l’IA — qu’il s’agisse de serveurs, de robots ou de véhicules autonomes — accentuent la demande en lithium, cobalt et nickel.

Au-delà de l’IA, ces métaux sont également très recherchés dans des secteurs comme les énergies renouvelables, l’électromobilité ou encore l’aéronautique. Cette concurrence entre industries renforce les risques de pénurie et de flambée des prix. Selon BHP, la demande de cuivre destinée aux datas centers pourrait être multipliée par six d’ici 2050. Elle atteindrait alors 3 millions de tonnes par an, soit près de 9 % de la consommation mondiale.

Les investissements dans le secteur minier peinent à suivre le rythme de cette demande exponentielle. L’exploration, l’extraction et le traitement des minerais sont des processus longs et coûteux. Ils nécessitent également de respecter des normes sociales et environnementales de plus en plus strictes. Ces contraintes complexifient la production tout en augmentant son impact économique et écologique.

Résultat : certaines matières premières risquent de manquer dans les années à venir. Par exemple, selon certaines estimations, la demande de lithium pourrait être jusqu’à 90 fois supérieure à l’offre actuelle.

Quelles sont les conséquences d’une pénurie de métaux stratégiques pour l’industrie de l’IA ?

La pénurie de métaux critiques commence déjà à poser problème dans l’industrie de l’intelligence artificielle. H3C, un important fabricant chinois de serveurs, a récemment alerté sur une possible pénurie de puces Nvidia H20, due au manque de matériaux essentiels. Ces puces Nvidia sont les plus avancées que la Chine puisse utiliser légalement, à cause des restrictions d’exportation américaines. Ce type de problème pourrait retarder la sortie de nouveaux modèles d’IA made in China.

En cas de pénurie prolongée, les coûts des composants électroniques pourraient grimper en flèche. Les entreprises spécialisées en intelligence artificielle seraient alors contraintes de payer davantage pour se procurer les mêmes volumes de cuivre, de terres rares ou de lithium.

Par ailleurs, la dépendance géographique vis-à-vis des pays producteurs constitue une vulnérabilité stratégique majeure. L’Union européenne, par exemple, dépend entièrement des importations pour couvrir ses besoins en cobalt et en terres rares. Ce qui la rend particulièrement exposée aux fluctuations du marché ou aux décisions politiques des nations exportatrices.

Une crise diplomatique ou un changement brutal de politique minière dans des pays clés comme la Chine ou la République démocratique du Congo pourrait provoquer d’importants retards dans les livraisons. Dans certains cas, cela pourrait même entraîner une interruption totale de la chaîne d’approvisionnement.

Il convient de souligner que l’intelligence artificielle n’est pas le seul secteur tributaire de ces ressources critiques. Les énergies renouvelables, les transports électriques et l’aéronautique se disputent également l’accès aux mêmes métaux. Cette concurrence accroît le risque de pénuries généralisées, susceptibles de fragiliser l’ensemble de l’économie numérique.

Adapter le secteur de l’IA au défi des métaux critiques

Plusieurs pistes se dessinent pour réduire les risques associés à la pénurie de métaux critiques. Le recyclage, associé à une véritable économie circulaire, apparaît comme l’une des solutions les plus prometteuses. En valorisant les métaux contenus dans les équipements en fin de vie — tels que les smartphones, les ordinateurs ou les batteries de véhicules électriques — il serait possible de couvrir une part significative de la demande future. Certaines projections estiment que, d’ici 2050, l’Europe pourrait répondre à 40 à 75 % de ses besoins en métaux critiques grâce au recyclage.

Les modèles d’intelligence artificielle dits « frugaux » offrent une solution prometteuse pour réduire la dépendance aux ressources matérielles. Contrairement aux modèles classiques, souvent très exigeants en puissance de calcul et en composants électroniques, les modèles frugaux sont conçus pour être plus légers, plus sobres en énergie et plus économes en mémoire. Ils peuvent fonctionner sur des infrastructures plus simples, ce qui diminue le recours à des matériaux rares ou coûteux.

L’optimisation industrielle joue un rôle essentiel dans la réduction de la consommation de ressources. Les centres de données modernes intègrent des architectures plus compactes, des systèmes de refroidissement à haute efficacité énergétique, ainsi que des processus internes de recyclage permettant la réutilisation de composants. Ces stratégies contribuent à limiter l’usage de métaux rares.

En somme, une combinaison de stratégies — incluant le recyclage, l’innovation matérielle, la diversification géographique des approvisionnements et l’optimisation industrielle — apparaît comme une réponse indispensable à la pénurie de métaux critiques dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Lorsqu’elles sont efficacement coordonnées entre gouvernements et entreprises, ces mesures assurent non seulement la pérennité du développement technologique, mais renforcent aussi la protection de l’environnement.

