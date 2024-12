Nvidia dévoile la puce qui va révolutionner les Data Centers !

Nvidia vient de présenter son dernier bijou technologique, le GB200 NVL4. C’est un système équipé de deux processeurs Grace et de quatre GPU Blackwell. Il promet avant tout un équilibre parfait entre performances et efficacité.

Nvidia a levé le voile sur le GB200 NVL4, qui n’est autre qu’une plateforme de pointe spécialement conçue pour répondre aux exigences des centres de données et des charges de travail informatiques modernes. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie récente de la société, qui a remanié sa gamme NVL pour mettre en avant des solutions innovantes comme le NVL4.

Nvidia GB200 NVL4 ? Une solution milieu de gamme, mais performante ?

Nvidia a développé spécialement ce systèle pour qu’il puisse prendre une place intermédiaire dans la famille Grace Blackwell. En effet, le GB200 NVL4 s’adresse aux besoins des centres de données recherchant un équilibre entre performances et évolutivité.

Effectivement, il est moins puissant que les configurations haut de gamme comme le NVL72 ou le NVL36. Toutefois, il intègre des composants impressionnants : deux processeurs Grace équipés chacun de 72 cœurs Arm Neoverse V2, totalisant ainsi 144 cœurs, et quatre GPU Blackwell pour une accélération optimale dans les domaines de l’IA. C’est aussi le cas pour le calcul haute performance (HPC) et les tâches intensives en ressources.

La connectivité n’est pas en reste, car ce système embarque six connecteurs MCIO situés sous chaque processeur pour offrir des vitesses de transfert élevées via PCIe. En outre, ce système prend en charge une variété de composants, dont des cartes réseau ou des SSD. Et ce, tout en maintenant une efficacité opérationnelle notable.

Côté consommation énergétique, le GB200 NVL4 se distingue par une demande légèrement supérieure à 6 kW par serveur en configuration complète. Si ce chiffre reste conséquent, il reflète une amélioration notable par rapport aux plateformes plus anciennes comme les Nvidia DGX-1 ou HGX-1, qui plafonnaient autour de 3,5 kW.

Un équilibre entre puissance, efficacité et gestion de mémoire avancée ?

Le GB200 NVL4 se distingue par sa capacité à gérer jusqu’à 1,3 To de mémoire combinée. Cela garantit ainsi une gestion fluide et efficace des données.

Cette caractéristique en fait un choix idéal pour les applications gourmandes en mémoire. De plus, c’est une excellente alternative puissante et relativement économe en énergie par rapport aux plateformes NVL à plus grande échelle.

Bien qu’il partage certaines similarités avec le modèle haut de gamme NVL72, le NVL4 se démarque par des différences clés. Par exemple, le NVL72 s’adresse aux déploiements massifs avec ses connecteurs de bord et ses ressources de calcul doublées. Par contre, le NVL4 adopte une approche plus compacte et économe en énergie.

Il offre ainsi des performances robustes tout en ciblant les organisations à la recherche de solutions optimisées pour des charges de travail importantes. Cependant, la différence, c’est qu’il n’a pas les besoins énergétiques des systèmes plus imposants.

Je pense que ce genre de puce est un indispensable pour les Data Centers actuel ! Et vous, qu’en pensez-vous ? Dites-nous en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.