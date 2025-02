Alexa Plus : le ChatGPT d’Amazon sera dispo sur le web ! Voici sur quel site

Amazon l’a enfin fait ! Après des années de retard face à ChatGPT et Google Gemini, son assistant vocal Alexa se refait une beauté et devient Alexa Plus.

Plus intelligent, plus naturel et surtout boosté à l’IA générative, il promet de transformer notre quotidien. Cerise sur le gâteau, il débarque sur un site web dédié, offrant une nouvelle façon de l’utiliser.

Qui est Alexa Plus ?

Alexa est l’un des assistants vocaux les plus populaires au monde. D’ailleurs, Amazon confirme une hausse de 20 % de son utilisation entre 2023 et 2024.

Pourtant, si vous l’utilisez au quotidien, vous avez sûrement remarqué ses limites face à des IA comme ChatGPT ou Google Gemini. Là où ces derniers comprennent et répondent à des requêtes complexes, Alexa peine encore à dépasser le rôle d’un minuteur amélioré ou d’un DJ de playlist.

Bon, j’exagère un peu… Amazon en est conscient et travaille depuis deux ans sur une version repensée de son assistant vocal, boostée à l’IA. Il s’agit d’Alexa Plus.

Le géant de l’e-commerce a récemment organisé un événement à New York pour le dévoiler.

Cet assistant intelligent s’appuie sur Amazon Nova, son propre modèle de langage. À noter que l’entreprise est aussi en partenariat avec Anthropic, créateur de l’IA Claude.

Alexa Plus sélectionnera automatiquement le modèle d’IA le plus adapté pour répondre à vos requêtes. Il peut donc désormais accomplir une multitude de tâches inédites.

Lors de sa présentation, Amazon a montré comment l’assistant pouvait suggérer des recettes, réserver des restaurants ou encore retrouver des passages précis dans un film.

Le chatbot se distingue, entre autres, par une mémoire contextuelle, lui permettant de retenir les échanges passés et de gérer des tâches plus complexes.

Il existe plusieurs façons d’interagir avec Alexa Plus. Via la commande vocale sur les appareils Echo, bien sûr. Mais aussi grâce à un tout nouveau portail Web baptisé Alexa+.

Ce portail permet aux clients d’Amazon d’accéder à Alexa+ sans passer par l’application ni utiliser une enceinte ou un écran intelligent. Pratique pour ceux qui veulent faire des ajustements en toute discrétion au bureau ou préfèrent taper leurs requêtes sur un clavier.

Cela dit, l’application Alexa classique reste disponible. Mais Amazon promet une refonte prochaine pour s’aligner sur les nouvelles fonctionnalités.

L’assistant intelligent sera aussi compatible avec presque tous les appareils Echo déjà commercialisés, y compris les Echo Show 8, 10, 15 et 21. De plus, grâce au modèle de langage avancé, il peut dorénavant converser naturellement avec son enceinte Echo ou son écran Echo Show.

Fini le besoin d’apprendre des commandes précises ! Selon Panos Panay, vice-président hardware d’Amazon, Alexa comprend désormais le langage humain sans qu’on doive s’adapter à elle.

Et bonne nouvelle pour les abonnés Amazon Prime : Alexa+ sera inclus sans frais supplémentaires. Pour les autres, un abonnement de 19,99 dollars sera nécessaire.

Le lancement est prévu pour mars 2025 aux États-Unis, sans date annoncée pour l’international.

Alexa+ débarque avec de belles promesses, mais selon vous, après ChatGPT et Google Gemini, arrive-t-il trop tard pour séduire ?

Dites-nous ce que vous en pensez dans le commentaire !

