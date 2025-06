Trigo Retail mise sur l’IA et la vision par ordinateur pour la prévention des pertes en magasin

Trigo Retail a trouvé une solution qui mise sur l’IA et la vision par ordinateur pour pallier les pertes en magasin.

Face à la hausse des pertes en magasin, Trigo Retail dévoile une technologie basée sur l’IA et la vision par ordinateur. Sa solution s’intègre aux infrastructures existantes pour détecter en temps réel les écarts entre articles pris et scannés. Elle fournit alors une nouvelle réponse à la démarque inconnue sans nuire à l’expérience client.

Trigo Retail combat les pertes en magasin avec l’IA

Le vol à l’étalage et la démarque inconnue représentent un défi grandissant pour le commerce physique. On évalue d’ailleurs les pertes mondiales à plus de 130 milliards de dollars chaque année. Trigo Retail, expert en IA appliquée à la vision par ordinateur, se sert de son expertise pour mettre fin aux pertes que subissent les magasins.

La société propose désormais une solution qui détecte toute incohérence entre les articles pris en rayon et ceux enregistrés en caisse. Cette innovation s’appuie sur un procédé exclusif qui compare chaque produit scanné avec celui que le client manipule. Il déclenche ensuite une alerte en cas d’anomalie.

Cette solution représente bien plus qu’un simple système de surveillance. La technologie d’IA que Trigo Retail a conçu pour prévenir les pertes magasins agit en fait comme un véritable cerveau. Elle traque les silhouettes anonymisées des clients dans les zones sensibles du magasin.

L’outil dépasse les limites des dispositifs traditionnels centrés uniquement sur le passage en caisse. Après tout, il identifie les comportements suspects bien en amont. Grâce à cette capacité unique, on peut intervenir dès qu’un article est dissimulé. C’est envisageable peu importe la méthode de paiement ou le mode de passage en caisse.

Respect de la vie privée et expérience client préservée

L’IA que Trigo Retail a mis en place pour éliminer les pertes en magasin propose une approche respectueuse de la confidentialité. Trigo assure ne jamais collecter ni stocker de données biométriques. Les clients profitent donc d’une protection maximale. De plus, la solution marche sans entraver le parcours d’achat, ce qui épargne les clients honnêtes.

L’intégration dans les points de vente se veut simple et rapide. La solution exploite les caméras CCTV déjà présentes et s’interface directement avec les systèmes de point de vente. La technologie d’IA de Trigo Retail pour les pertes dans les magasins évite ainsi des coûts matériels supplémentaires. En bonus, elle limite les interruptions d’activité. Cela facilite l’adoption pour les détaillants, qui auront un retour sur investissement immédiat.

Une réponse adaptée à la recrudescence du vol à l’étalage

Depuis la période pré-COVID, on observe une augmentation de 93 % des vols à l’étalage. C’est en tout cas ce que montrent les statistiques récentes. Ceci renforce donc l’urgence d’adopter des outils plus performants pour stopper les pertes en magasins, comme l’IA de Trigo Retail.

Daniel Gabay, PDG de Trigo, souligne : « Avec la recrudescence du vol à l’étalage, nous sommes fiers de lancer une solution qui s’intègre facilement aux infrastructures existantes et offre une prévention des pertes rapide et efficace, tout en améliorant l’expérience des détaillants et des clients ».

L’idée de Trigo Retail contre les pertes en magasins illustre en outre le recours accru à l’IA pour relever les défis traditionnels du commerce physique. Certes, cette technologie ouvre des perspectives prometteuses. Mais elle pose aussi des questions quant à l’équilibre entre sécurité et vie privée. En fournissant une solution pensée dès l’origine pour respecter ce fragile équilibre, Trigo dessine une voie qui allie efficacité à éthique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

