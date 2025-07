Samsung Galaxy S26 Ultra : le smartphone de l’an prochain se dévoile via un leak

Vous vous demandez jusqu’où Samsung va pousser son Galaxy S26 Ultra ? Des fuites ont déjà commencé à dévoiler certaines caractéristiques de ce smartphone très attendu pour l’année prochaine.

Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois qu’un leak arrive, je suis de toute ouïe. Et cette fois, c’est le Samsung Galaxy S26 Ultra qui fait parler de lui. Le prochain flagship de Samsung est déjà en train de se révéler, alors qu’il ne sortira que dans plusieurs mois. On peut donc déjà se faire une idée de ce à quoi s’attendre avec ce bijou technologique.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra, plus fin mais avec la même autonomie

Pour un smartphone qui ne sort que l’année prochaine, je m’attendais à un peu plus d’audace côté design. Mais d’après le leaker @PandaFlashPro (et relayé par Wccftech), Samsung n’a pas vraiment changé la recette avec le Galaxy S26 Ultra. En fait, il reprend presque à l’identique le look du Galaxy S25 Ultra.

On resterait donc sur un format XXL, avec un grand écran de 6,9 pouces. Le Samsung Galaxy S26 Ultra ne compte pas bouleverser son design, mais plutôt l’affiner. Il devrait être un peu plus fin, avec une épaisseur annoncée à 8,1 mm.

Samsung Galaxy S26 Ultra is rumored to be under 8mm thin!



Here's how the Ultra series has slimmed down over the years:

Galaxy S23 Ultra – 8.9 mm

Galaxy S24 Ultra – 8.6 mm

Galaxy S25 Ultra – 8.2 mm

Galaxy S26 Ultra – 7.x mm (rumored) pic.twitter.com/kwtru0CNEl June 11, 2025

Côté batterie, pas de surprise non plus. D’après les fuites, elle restera à 5 000 mAh, ce qui est déjà solide. Ce nouveau smartphone devrait donc être livré avec un chargeur 45 W, pour une charge rapide efficace.

Pour la photo, le Galaxy S26 Ultra garde son capteur principal de 200 MP et le téléobjectif 50 MP avec zoom optique x5. Par contre, on pourrait voir un petit changement du côté du téléobjectif x3, qui gagnerait en définition. De quoi améliorer encore un peu les clichés rapprochés.

Une puissance revue à la hausse ?

Ce qui devient intéressant, c’est du côté performance. Puisqu’à en croire le même leak, le Samsung Galaxy S26 Ultra devrait bénéficier d’une RAM boostée. Ceci passerait à 16 Go. En matière de stockage, il y aurait aussi plusieurs options. 256 Go, 512 Go et même 1 To

Mais le plus gros changement viendrait du processeur. Ce smartphone Samsung embarquerait le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 2. Un processeur annoncé comme environ 30 % plus rapide que celui de la génération précédente.

J’avoue qu’ il s’agit d’une bonne nouvelle. Puisque Samsung n’utiliserait pas la puce Exynos 2600, qui est moins performante. Alors, si cette fuite se confirme, le S26 Ultra devrait vraiment faire un bond en avant en termes de puissance.

Enfin, le S Pen devrait rester sans Bluetooth cette fois encore. Bien sûr, il pourra toujours servir à écrire ou dessiner sur l’écran. Par contre, ce ne serait plus possible pour les commandes à distance. Et si cette absence de Bluetooth veut dire que le S Pen ne sera plus là sur les prochains modèles ?

En conclusion, sachez que ces informations ne sont pour l’instant que des prédictions. Pour avoir des détails plus précis, il faudra attendre les communiqués officiels de Samsung. On en saura plus dans les mois à venir.

