Hey Plex : tout savoir sur le nouvel assistant IA du Galaxy S26

Sur le Galaxy S26, Samsung intègre Perplexity au cœur même du système. Hey Plex c’est une commande vocale, un bouton latéral, et l’IA agit à travers plusieurs applications en simultané.

Depuis janvier, la rumeur circulait. Elle est désormais confirmée, Perplexity, l’IA connue pour le recherche web, sera intégré nativement aux futurs Galaxy S26. Mais je le dis tout de suite, ce n’est pas une simple application à télécharger. Samsung a choisi de faire de “Hey Plex” un agent IA qui opère au niveau du système d’exploitation.

Une commande vocale qui change la manière d’utiliser son smartphone

Deux méthodes permettront d’activer Perplexity sur le Galaxy S26. La commande vocale “Hey Plex” ou un appui prolongé sur le bouton latéral. Et la vraie nouveauté réside dans ce que l’assistant peut faire une fois lancé.

Aujourd’hui, près de huit utilisateurs sur dix jonglent entre plusieurs assistants IA selon leurs besoins. Un pour chercher une information, un autre pour générer du texte, un autre encore pour organiser leur agenda. Samsung prend acte de cette fragmentation.

Alors, avec le Galaxy S26, vous pourrez par exemple demander “trouve-moi les informations sur cet événement, crée une note, ajoute un rappel et bloque un créneau dans mon agenda”. Et l’IA exécutera ces actions en chaîne.

Hey Plex s’intègre dans le système, pas juste une app

Je pense que c’est là que Samsung marque un point. L’entreprise insiste que Galaxy AI opère au niveau de l’infrastructure et du système d’exploitation. Mais pas seulement dans des applications isolées.

Perplexity pourra intervenir dans Notes, Calendrier, Galerie, Horloge, Rappels et même certaines applications tierces sélectionnées. Cette architecture permet à l’IA de comprendre le contexte global. Notamment ce que vous consultez, planifiez,ou enregistrez. Une IA enfermée dans une application répond. Tandis qu’une IA intégrée au système agit.

Cette approche rejoint également l’évolution annoncée du nouvel assistant maison. Samsung a récemment présenté la nouvelle version de Bixby dans One UI 8.5. Celle-ci est aussi pensée comme un agent conversationnel qui comprend des demandes plus complexes et contextuelles.

Je vois donc ici la direction prise. Sur le futur smartphone de Samsung, les agents IA pourront collaborer et agir en arrière-plan. Plutôt que de simplement répondre à des requêtes ponctuelles.

Samsung Galaxy S26 will have its own AI agent

Un environnement multi-agents : la vraie stratégie derrière le Galaxy S26

Je trouve particulièrement intéressant que Samsung ne cherche pas à enfermer l’utilisateur dans une expérience unique. Alors que certains concurrents misent sur un assistant exclusif, le constructeur coréen développe un environnement multi-agents.

Sur le Galaxy S26, Perplexity cohabitera avec la version remaniée de Bixby, actuellement en bêta. L’idée n’est pas de remplacer, mais d’additionner les intelligences.

De plus, cette stratégie est cohérente avec les usages actuels. Les utilisateurs ont pris l’habitude de comparer, de multiplier les outils, de choisir l’IA la plus pertinente selon la tâche. Samsung transforme cette réalité en architecture technique.

En intégrant plusieurs agents au niveau du système, le Galaxy S26 pourrait devenir une plateforme IA ouverte qui évoluera avec de nouveaux services à l’avenir. Samsung pourra donc orchestrer plusieurs intelligences sur un même appareil.

Une exclusivité Galaxy S26… pour l’instant

Pour le moment, “Hey Plex” est réservé à la série Galaxy S26. Samsung laisse entendre que d’autres appareils pourraient en bénéficier, sans calendrier précis ni liste de modèles.

Je constate que Samsung veut tout d’abord tester, optimiser, observer les usages sur un modèle premium avant d’élargir. Mais si l’intégration tient bon, je pense que la pression sera forte pour étendre la fonctionnalité au reste de la gamme.

Car au-delà du gadget vocal, c’est une nouvelle manière d’interagir avec son smartphone qui se dessine. Ce sera moins d’applications ouvertes, moins de manipulations et plus d’actions automatisées. L’enjeu principal est alors de faire passer l’IA du statut d’outil impressionnant à celui d’assistant réellement utile au quotidien.

Par ailleurs, j’aimerais aussi voir comment les développeurs, les régulateurs et les utilisateurs s’adapteront à ce Galaxy S26 qui agira presque de manière autonome.

Si Samsung réussit son pari, on pourrait bien assister à un basculement. Le smartphone ne serait plus seulement un écran intelligent, mais un centre de coordination piloté par plusieurs agents IA. Et ça, pour l’écosystème mobile, c’est un changement structurel.

