Airfryer Ninja 7,6 L à prix cassé : –45 % chez Cdiscount, il passe sous les 100 €

C’est une offre à ne pas rater pour équiper votre cuisine ! Le Airfryer Ninja profite actuellement d’une remise de –45 % chez Cdiscount. Son prix chute de 179 € à seulement 99 €, soit 80 € d’économies immédiates sur un appareil devenu incontournable pour cuisiner plus sainement.

Depuis quelques années, les Airfryer se sont imposés comme des alliés du quotidien. Plus rapides qu’un four, plus sains qu’une friteuse classique, ils permettent de préparer des plats croustillants avec très peu — voire sans — matière grasse. Le problème ? Les modèles performants dépassent souvent les 150 €. Cette offre fait clairement exception : le Airfryer Ninja 7,6 L passe sous la barre symbolique des 100 €, une opportunité rare sur un produit de cette gamme.

Air Fryer Ninja : concret, pratique et pensé pour le quotidien

Ce modèle signé Ninja se distingue avant tout par son format double cuve de 7,6 L, idéal pour les familles ou pour ceux qui aiment gagner du temps en cuisine. Vous pouvez cuire deux plats différents en même temps, sans mélanger les saveurs.

Au quotidien, c’est un vrai confort :

préparer un plat principal et un accompagnement simultanément,



lancer un repas complet sans surveillance,



obtenir une cuisson homogène, rapide et maîtrisée.



Avec sa puissance de 2400 W, il chauffe vite et assure des aliments dorés, croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur. Les 4 programmes de cuisson simplifient l’utilisation, même pour les débutants.

Technologie DUALZONE : tout prêt en même temps

Le gros atout de ce Airfryer Ninja, c’est la technologie DUALZONE. Grâce aux fonctions SYNC et MATCH, vous pouvez soit synchroniser deux cuissons différentes pour qu’elles se terminent en même temps, soit dupliquer exactement les mêmes réglages sur les deux cuves.

Résultat : zéro stress, zéro timing à gérer, tout est prêt au bon moment. Et côté santé, Ninja annonce jusqu’à 75 % de matières grasses en moins, sans sacrifier le goût.

Une réduction impressionnante : le Airfryer Ninja tombe à 99 €

Habituellement vendu 179 €, ce Air Fryer Ninja est actuellement proposé à 99 € chez Cdiscount, soit –45 % de remise immédiate. À ce prix, il se positionne bien en dessous de ses concurrents directs, tout en offrant des prestations premium.

Achat serein et sécurisé

Cdiscount assure une livraison gratuite partout en France, en point relais ou à domicile. Vous bénéficiez également de 15 jours pour retourner le produit gratuitement, ainsi que de la garantie constructeur Ninja de 2 ans.

Le bon plan cuisine à saisir maintenant

Ce Air Fryer Ninja 7,6 L est parfait pour celles et ceux qui veulent manger plus sainement, gagner du temps et simplifier les repas du quotidien. À 99 € seulement, cette offre est clairement rare à ce prix et risque de disparaître rapidement.

