Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go à prix fracassé : –48 % pendant les soldes chez AliExpress

Lancé à 1 472 €, le Samsung Galaxy S25 Ultra est aujourd’hui proposé à 770 € seulement grâce à une promotion exceptionnelle sur AliExpress. Une économie colossale de 702 €, soit –48 %, pour l’un des smartphones les plus avancés du marché.

Le haut de gamme mobile est rarement synonyme de bonnes affaires. Pourtant, certaines périodes permettent de faire exception à la règle. Grâce à l’opération « Promo de l’hiver », AliExpress propose le Galaxy S25 Ultra à un prix bien plus bas que d’habitude, rendant enfin accessible sa version 256 Go.

Le Galaxy S25 Ultra au quotidien : puissance et polyvalence

Pensé pour tout faire sans ralentir, le Galaxy S25 Ultra s’adresse aussi bien aux créateurs, qu’aux gamers, aux professionnels ou aux amateurs de belles photos.

Son stylet S Pen intégré change vraiment l’usage : prise de notes instantanée, signatures de documents, croquis ou navigation précise, même avec des gants. C’est un vrai plus que peu de concurrents proposent.

L’écran Dynamic AMOLED LTPO de 6,9 pouces impressionne par sa définition QHD+, sa fluidité 120 Hz adaptative et sa luminosité qui monte jusqu’à 2 600 nits. Que ce soit pour le streaming, les jeux ou le travail, le confort visuel est exceptionnel.

Des performances de tout premier plan

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Elite, épaulée par 12 Go de RAM. Résultat : aucune latence, même sur les jeux les plus exigeants ou le multitâche intensif. Côté photo, Samsung frappe fort avec un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs. Photos, vidéos, zoom : tout est maîtrisé.

L’autonomie n’est pas en reste : la batterie 5 000 mAh tient jusqu’à deux jours, avec une charge rapide 45 W pour repartir rapidement.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 Ultra tombe à 770 €

Affiché à l’origine à 1 472 €, le Galaxy S25 Ultra voit aujourd’hui son prix chuter à seulement 770 €. Cela représente une économie spectaculaire de 702 €, soit une remise de 48 %. À ce tarif, il se positionne face à des smartphones bien moins complets, tout en conservant l’essentiel de ses atouts. Seule contrainte à connaître : il s’agit de la version Hong Kong. Ainsi, il ne prend pas en charge l’eSIM ni Samsung Pay. En contrepartie, l’offre reste très rassurante, avec une livraison gratuite depuis la France, la TVA incluse. Il est aussi possible de choisir un paiement en 4 fois sans frais via PayPal. De plus, vous avez un délai de 15 jours pour changer d’avis.

Une affaire rare à saisir sans attendre !

Si vous recherchez l’un des meilleurs smartphones Android de 2026, ce modèle coche toutes les cases. À ce niveau de prestation, l’offre actuelle figure clairement parmi les plus intéressantes du moment. Les stocks sont limités et le code promo aussi.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.