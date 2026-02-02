Apple rachète Q.ai : l’entreprise dont l’IA lit nos expressions faciales

Selon le Financial Times, Apple vient de racheter Q.ai. Il s’agit d’une jeune entreprise israélienne qui utilise les expressions faciales pour interpréter ce que vous dites, sans qu’un mot ne sorte de votre bouche.

La plus grosse acquisition jamais réalisée par Apple reste celle des casques Beats, achetés pour 3 milliards de dollars en 2014. Mais le rachat de Q.ai s’installe désormais comme le deuxième gros coup du géant californien.

Apple n’a pas confirmé officiellement les détails financiers. Toutefois le Financial Times précise que l’opération tourne autour de 2 milliards de dollars.

Tout savoir sur Q.ai

Fondée il y a quatre ans, Q.ai n’est pas une startup ordinaire. Son cofondateur, Aviad Maizels, a déjà connu Apple avec PrimeSense, revendue en 2013, technologie qui a ensuite donné naissance à FaceID.

Aujourd’hui, Q.ai se concentre sur une technologie capable de capter les micro-mouvements du visage. Sourires, clignements d’yeux, froncements de sourcils, etc.

Inutile de vous informer que cette technologie pourrait révolutionner la manière dont nous interagissons avec nos appareils. Car elle transforme de simples mouvements en données exploitables par des intelligences artificielles.

Elle pourrait entre autres métamorphoser des lunettes intelligentes, des oreillettes ou d’autres appareils en assistants beaucoup plus intuitifs. Et pour Apple, cela tombe à point nommé.

Q.ai, quel intérêt pour Apple ?

Eh bien au fait, l’inventeur de l’iPhone cherche toujours à repositionner Siri, son assistant vocal. Lui qui est aujourd’hui concurrencé par les chatbots comme ChatGPT ou Google Gemini.

Le mois dernier déjà, la firme a confirmé un partenariat avec Google pour intégrer certains modèles d’IA dans l’assistant vocal. Les détails financiers de cette collaboration restent secrets. Cependant, il est clair qu’Apple mise sur l’IA pour rester compétitif dans un monde où les interactions numériques évoluent vite.

Et avec Q.ai, Apple pourrait donner à Siri et aux autres assistants Apple des capacités d’interaction plus naturelles et plus subtiles grâce à l’IA générative. Elle pourrait même aller encore plus loin, en reliant l’analyse des micro-expressions à ses futurs AirPods, Vision Pro, iPhone ou Mac.

Johnny Srouji, responsable du matériel chez Apple, l’a en quelque sorte insinué dans un communiqué transmis à Reuters. Il a qualifié Q.ai d’« entreprise remarquable qui ouvre la voie à des usages novateurs et créatifs de l’imagerie et de l’apprentissage automatique ».

Google Ventures, qui avait déjà investi dans la start-up, se réjouit également de cette acquisition. Tom Hulme, associé-gérant du fonds, de son côté, explique dans un article de blog que Q.ai pourrait aider à comprendre « ce qui se passera lorsque l’ordinateur finira par se fondre dans notre quotidien ».

Apple face aux défis du marché des composants

Cette stratégie s’inscrit également dans un contexte de tensions sur les composants électroniques. La hausse de 50 % des prix des puces mémoire a secoué le secteur, mais Apple assure avoir été peu affecté au dernier trimestre.

Tim Cook a reconnu que l’impact pourrait se ressentir davantage sur la période en cours. Il prévoit alors de maintenir le taux de marge brute au-dessus de 48 %. La firme a la capacité d’absorber ces coûts grâce à sa taille et à sa diversification.

Notamment via ses services comme Apple Pay et Apple Music, qui complètent la vente de matériels et compensent les marges éventuelles perdues. Pour autant, tout n’est pas simple.

Les fournisseurs de semi-conducteurs restent un facteur limitant. En particulier TSMC, qui produit les processeurs des iPhones et des AirPods. Très sollicité par Nvidia pour ses puces IA, TSMC peine à suivre la cadence.

Apple se dit « contraint » par cette situation. Un rappel que même les géants ne peuvent pas ignorer les réalités de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Ming-Chi Kuo, expert reconnu de la logistique Apple, souligne alors que la stratégie de l’entreprise consiste à exploiter le chaos du marché.

Pourquoi ? Pour sécuriser ses approvisionnements, absorber les coûts et gagner des parts de marché. Une approche qui distingue Cupertino de ses rivaux.

