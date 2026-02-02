Microsoft continue de miser gros sur l’IA et ses bénéfices dépassent les attentes

Microsoft a annoncé avoir investi un montant record dans l’intelligence artificielle au cours du dernier trimestre. Et ses bénéfices explosent. Le chiffre d’affaires de 81,3 milliards de dollars pour le dernier trimestre en est la preuve.

Ce chiffre montre une hausse de 17 % sur un an, légèrement au-dessus des prévisions. Quant à ses profits, ils ont bondi de 60 %, atteignant 38,5 milliards de dollars selon le New York Times. Ce qui dépasse largement les prévisions de Wall Street.

L’accélération de l’IA chez Microsoft

L’entreprise continue de miser gros sur ses centres de données destinés à l’IA. Les dépenses d’investissement au trimestre sont à 37,5 milliards de dollars, soit en hausse d’environ 65 % par rapport à l’an dernier.

Son activité Azure, indicateur clé de la dynamique de son IA, a progressé de 39 %. Légèrement au-dessus des attentes des analystes donc. Satya Nadella, PDG de Microsoft, n’a d’ailleurs pas caché sa fierté.

« Nous n’en sommes qu’aux prémices de la diffusion de l’IA et Microsoft a déjà bâti une activité IA plus importante que certaines de nos plus grandes franchises », a-t-il déclaré.

Cela dit, l’entreprise a aussi enregistré un ralentissement de la croissance de son activité cloud. Ce qui a inquiété les investisseurs.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, les dirigeants de Microsoft ont tenté de recentrer l’attention sur autre chose. Laquelle ? L’ensemble de leur activité en intelligence artificielle.

Ils insistaient sur la croissance de leurs ventes de logiciels intégrant des assistants IA. Et pas seulement sur les revenus de leur cloud. Pour la première fois donc, l’entreprise a partagé des chiffres sur l’utilisation de son assistant M365 Copilot par les entreprises.

Satya Nadella a entre autres révélé que M365 Copilot compte désormais 15 millions d’utilisateurs annuels. Et ce, pour la première fois. Ces chiffres excluent l’usage limité du chat gratuit pour les utilisateurs non licenciés.

Selon Nadella, une grande part des dépenses d’investissement est consacrée au développement de produits internes, historiquement rentables à long terme : « Nous voulons optimiser notre capacité, malgré les contraintes d’approvisionnement, pour construire le meilleur portefeuille de valeur sur la durée », a-t-il expliqué.

Cependant, tout ne peut pas être rose

En effet. Malgré l’optimisme du PDG sur le potentiel à long terme de l’IA, Microsoft a déjà dépensé plus de 200 milliards de dollars dans cette technologie depuis le début de son exercice fiscal 2024.

Et la patience des investisseurs commence à s’effriter. « Un grand problème évident est que les revenus augmentent de 17 % tandis que le coût des revenus augmente de 19 %. Si cela devient une tendance durable, c’est préoccupant », a commenté Eric Clark, gestionnaire de portefeuille de l’ETF LOGO.

Du côté des performances, le chiffre d’affaires de la division Azure Cloud a progressé de 39 % entre octobre et décembre. Voilà qui est légèrement au-dessus des attentes de 38,8 % des analystes.

Historiquement, Microsoft a bénéficié d’un avantage de pionnier dans l’IA grâce à son pari précoce sur OpenAI. Ce dernier qui alimente désormais la majorité de ses offres, dont M365 Copilot.

Microsoft détient 27 % du capital de ChatGPT. Et la recapitalisation de la startup l’an dernier a contribué à augmenter ses bénéfices après un ajustement comptable de cette participation.

Cependant, le succès du dernier modèle Gemini de Google posent de nouveaux défis. Pareil pour l’apparition d’agents autonomes comme Claude Cowork d’Anthropic. Ces évolutions font peser des risques sur les activités IA de Microsoft ainsi que sur ses logiciels historiques, longtemps piliers de son chiffre d’affaires.

D’ailleurs, pour info, après la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre fiscal, les actions Microsoft (MSFT.O) ont chuté de 6,5 %. Le partenariat avec OpenAI était pourtant perçu comme un avantage stratégique dans la course à l’IA.

