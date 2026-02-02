Waymo percute un enfant : faut-il renoncer aux taxis autonomes ?

À Santa Monica, un robotaxi Waymo a percuté un enfant. Et cela a ravivé les doutes autour de la conduite autonome. Les taxis autonomes sont-ils réellement prêts à partager la route avec tout le monde ?

Aux États-Unis, la conduite autonome de niveau 3 est désormais autorisée pour plusieurs grands acteurs. Tesla déploie déjà son FSD, tandis que Waymo, filiale de Google, fait circuler des robotaxis sans conducteur dans plusieurs villes, notamment en Californie.

Chaque semaine, ces taxis autonomes assurent environ 450 000 trajets sur les routes américaines. Mais, malheureusement, ce 23 janvier un autre accident est survenu. Après avoir percuté un chat à San Francisco l’année dernière, cette fois c’est un enfant à Santa Monica qui a été la victime du robotaxi Waymo.

Un accident spectaculaire, mais aux conséquences limitées

Selon le communiqué officiel publié par Waymo ce 28 janvier, l’accident s’est produit lorsqu’un enfant a soudainement surgi de derrière un SUV de grande taille, directement sur la trajectoire du véhicule autonome. Dans ce type de situation, la visibilité est extrêmement réduite, même pour un conducteur humain expérimenté.

Le robotaxi Waymo n’a donc détecté l’enfant qu’au moment où celui-ci est apparu sur la chaussée. Immédiatement, le système de conduite autonome a enclenché un freinage d’urgence. Faisant passer la vitesse du véhicule d’environ 27 km/h à moins de 10 km/h avant l’impact. Ainsi, l’enfant s’est relevé seul, a rejoint le trottoir et les secours l’ont rapidement pris en charge.

Waymo insiste que sans ce freinage automatisé, les conséquences auraient pu être bien plus graves. L’entreprise s’appuie sur un modèle validé par des chercheurs, selon lequel un conducteur humain, même pleinement attentif, aurait percuté le piéton à environ 22 km/h dans les mêmes conditions. Cette différence de vitesse change alors radicalement la gravité des blessures potentielles.

Ils ont signalé l’incident le jour même à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui a annoncé l’ouverture d’une enquête. Waymo affirme coopérer pleinement avec les autorités et met en avant sa politique de transparence.

Les taxis autonomes comme Waymo sont-ils vraiment plus sûrs que les humains ?

Waymo n’en est pas à sa première étude comparative. Dès 2021, l’entreprise avait analysé des accidents mortels survenus en Arizona entre 2008 et 2017. Selon ses simulations, sa technologie de conduite autonome aurait évité 100 % des collisions. A l’exception des chocs par l’arrière, impossibles à prévenir dans certaines situations.

L’argument central est toujours le même. Contrairement à un humain, un taxi autonome ne se fatigue pas, ne cligne pas des yeux et surveille son environnement à 360 degrés. La compagnie d’assurance américaine Lemonade rappelle d’ailleurs qu’un système automatisé possède un temps de réaction constant. Là où celui d’un conducteur varie selon le stress, la vigilance ou la fatigue.

Le Dr Jonathan Slotkin, neurochirurgien américain soutient en partie ces propos. Dans une tribune publiée dans le New York Times, il expliquait que les aides à la conduite pourraient sauver plus de vies que les médecins. C’est grâce à leur capacité d’anticipation et d’analyse continue de la route. Mais il mettait aussi en garde contre la fausse sensation de sécurité, un danger bien réel.

Car si la technologie rassure trop, la vigilance humaine baisse. Et lorsque les systèmes ne sont pas encore parfaitement au point, les risques réapparaissent. Tesla en fait actuellement l’amère expérience. Les autorités ont transmis plus de 8 000 signalements d’infractions au code de la route impliquant le FSD à la justice américaine.

L’accident de Santa Monica ne condamne donc pas les taxis autonomes. Mais il rappelle que même les meilleurs algorithmes ne suppriment pas totalement le risque. La question n’est peut-être pas de renoncer à ces systèmes. Mais de décider à quelle vitesse nous sommes prêts à leur faire confiance.

