Apple Pay reste, mais voici ce que change vraiment Tap to Pay sur iPhone

Apple déploie Tap to Pay sur iPhone dans huit nouveaux pays européens, en partenariat avec plusieurs prestataires de services de paiement (PSP). PayPal et NBG Pay rejoindront bientôt l’écosystème.

27 mai 2025 – Apple étend la disponibilité de Tap to Pay sur iPhone à huit nouveaux marchés européens : Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Grèce, Islande, Luxembourg et Malte. Déjà opérationnelle dans plusieurs pays, cette technologie transforme l’iPhone XS, ou modèle ultérieur, en terminal de paiement sans contact. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de toutes tailles d’accepter des paiements sans matériel additionnel.

Configurer via Business Connect

Tap to Pay d’Apple transforme votre iPhone en terminal de paiement sans contact, sans besoin d’équipement supplémentaire. Ce processus repose sur la technologie Near Field Communication (NFC) intégrée.

Les commerçants peuvent ainsi accepter des paiements par carte bancaire, Apple Pay, Apple Watch ou tout autre portefeuille numérique. Toutefois, une configuration minimale est nécessaire, et elle passe par une application iOS compatible, téléchargeable sur l’App Store.

Une autre possibilité consiste à configurer la solution via les outils fournis sur le portail Apple Developer. Le commerçant peut personnaliser l’interface avec son identité visuelle grâce à Apple Business Connect, qui lie l’identifiant commerçant à une marque vérifiée.

Pour les applications tierces, il est essentiel de confirmer la compatibilité avec le fournisseur et le prestataire de services de paiement (PSP).

Chaque transaction repose sur le Secure Element, la même technologie sécurisant Apple Pay. Aucun partage de données sensibles n’est effectué. Les achats restent anonymes et Apple ne collecte aucune information sur les clients.

Les partenaires PSP d’Apple pour Tap to Pay sur iPhone

Pour l’extension de Tap to Pay, Apple collabore avec plusieurs plateformes de paiement leaders, dont Adyen, Stripe, Viva et Worldline. Ces intégrations natives dans les applications iOS assurent une large adoption de la solution.

Ces PSP sont compatibles avec les principales cartes bancaires telles que American Express, Discover, Mastercard et Visa. Chaque pays dispose d’un ensemble de partenaires PSP spécifiques.

En Belgique, Apple collabore avec Axepta, Viva, Adyen, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp et Worldline. Les paiements Bancontact sont acceptés si pris en charge par l’acquéreur.

Au Danemark, le service fonctionne avec Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments et Viva, avec PayPal prévu prochainement. Les transactions via Dankort sont possibles lorsque l’acquéreur prend en charge cette carte, notamment avec Nexi ou Surfboard Payments.

En Croatie, les transactions Tap to Pay d’Apple s’activent via Adyen, Viva et Worldline. À Chypre, les partenaires sont Adyen, Revolut, SumUp, Viva et Worldline.

En Grèce, le service est disponible via myPOS, Viva et Worldline, avec l’arrivée prochaine de NBG Pay. En Islande, la solution fonctionne grâce à Adyen, Rapyd et Revolut, tandis que Teya rejoindra bientôt cette liste.

Le Luxembourg bénéficie aussi de la prise en charge par Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva et Worldline. Enfin, à Malte, Tap to Pay est activé via Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp et Viva.

