Spotify devient une messagerie ! Découvrez les appels de groupe

Spotify intègre désormais une messagerie complète, avec chats et appels de groupe. Vos écoutes deviennent ainsi sociales et interactives, sans jamais quitter l’application. Prêt à découvrir cette nouvelle fonctionnalité ?

Le Spotify d’aujourd’hui n’est plus celui qu’on a connu au départ. La plateforme évolue sans cesse. Ces derniers temps, elle n’arrête pas d’accueillir de nouvelles fonctionnalités qui transforment l’expérience utilisateur. La dernière en date fait passer Spotify au niveau supérieur avec une messagerie intégrée et des appels de groupe pour écouter et discuter avec ses amis en simultané. Fini le simple streaming, vos écoutes deviennent sociales et interactives.

C’est Spotify qui a annoncé sa nouvelle fonctionnalité de messagerie dans un communiqué officiel. La plateforme y a présenté ce mode de discussion et de partage de contenus musicaux directement dans l’application.

Et ça change quoi pour les utilisateurs ? Avec sa nouvelle fonctionnalité Messages, l’application transforme l’écoute en échange direct. Les utilisateurs peuvent désormais créer des conversations individuelles ou rassembler jusqu’à 10 amis dans un groupe.

L’idée est d’écouter, partager et discuter sans passer par WhatsApp ou Instagram. Cette mise à jour vise donc à rendre les échanges autour de la musique plus fluides et immédiats.

Le hub Messages se trouve sur votre photo de profil. Vous y suivez l’activité d’écoute de vos amis en temps réel grâce à la fonction Listening Activity. Vous pouvez commenter instantanément un morceau ou un podcast, mais aussi envoyer vos réactions via emojis ou textes.

Spotify transforme ainsi vos recommandations musicales en discussions concrètes. Fini le copier-coller de liens, car tout se passe dans l’application.

Des appels de groupe pour tous

La vraie nouveauté, c’est la fonction Jam, comme le rapporte TechCrunch. Elle ne se contente pas d’envoyer des messages ou des morceaux. Elle fait basculer Spotify dans l’écoute en groupe, en temps réel.

Avec Jam, vous pouvez passer d’une simple conversation textuelle à une session audio collective directement dans l’application. Comme si vous étiez tous dans le même salon à écouter vos artistes préférés et à commenter en direct.

Concrètement, si vous êtes en chat avec un ami dans Messages, vous pouvez lancer une demande Jam d’un simple tap dans le coin de l’écran. Si votre pote accepte, il devient l’hôte de la session et la lecture se synchronise automatiquement pour vous deux. Tous les participants écoutent le même morceau au même moment. Chacun peut aussi ajouter des titres à la file d’attente ou réagir en direct.

Selon The Verge, cette approche rend l’écoute plus sociale que jamais. Jusqu’à 10 personnes peuvent se retrouver dans une même conversation pour profiter d’une session synchronisée autour de la musique ou de podcasts. Ce n’est plus juste un partage de lien, mais bien une expérience interactive, où chacun peut intervenir.

Et la sécurité dans tout ça ?

Vous vous posez sans doute la question de la sécurité quand Spotify devient messagerie ? Pas de panique, la plateforme a pensé à tout pour éviter les abus. Vous ne pouvez discuter qu’avec des utilisateurs déjà rencontrés sur l’application, par exemple via des playlists partagées.

Les messages sont chiffrés pendant le transit et le stockage, mais pas de bout en bout, ce qui permet une modération proactive. Les utilisateurs gardent un contrôle total sur leurs échanges.

Vous pouvez accepter ou refuser chaque message reçu, ce qui évite de vous retrouver dans des conversations indésirables. Si un contact devient trop insistant, vous avez la possibilité de le bloquer instantanément. Vos interactions avec lui sont ainsi coupées sans effort.

Pour ceux qui veulent vraiment revenir à un Spotify plus tranquille, la désactivation complète de la messagerie est aussi possible dans les réglages. La plateforme mise sur cette flexibilité pour rassurer les utilisateurs.

Bref, avec cette mise à jour, Spotify ambitionne de centraliser vos échanges musicaux en toute sécurité. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications pour partager vos coups de cœur ou réagir aux morceaux d’un ami. Ce sera donc pour quand ? La fonctionnalité sera déployée progressivement sur mobile et desktop courant 2026, pour que tous les fans puissent tester ce nouveau réseau social musical.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.