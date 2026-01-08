Spotify : vous pouvez maintenant espionner ce que vos amis écoutent

Spotify ressort le carnet de potins musicaux et invite les amis à la table. Avec sa nouvelle fonction, la plateforme vous montre, en temps réel, ce qui passe dans les écouteurs de votre entourage. Intéressant, n’est-ce pas ?

À l’ère des réseaux sociaux, même nos habitudes musicales deviennent publiques. Après avoir transformé l’écoute en expérience personnalisée à coups d’algorithmes, Spotify pousse encore plus loin le curseur social en rapprochant la musique et les amis. Désormais, la plateforme permet de savoir, presque instantanément, ce que votre entourage est en train d’écouter. Une nouveauté qui intrigue et amuse, certes. Mais elle soulève aussi quelques questions sur la frontière entre partage et indiscrétion.

Plus de secrets entre amis sur Spotify ?

Le nom de cette nouvelle fonctionnalité est Activité d’écoute. Le principe ? Voir en temps réel ce que vos amis sont en train d’écouter sur Spotify.

Elle fonctionne comme un statut vivant. Un titre démarre chez vous, il apparaît instantanément chez vos contacts. C’est évidemment pratique pour découvrir de nouveaux morceaux. Mais aussi, parfois, pour juger.

Comment en profiter alors ? Jusqu’ici, cette curiosité était réservée à l’application desktop, et de façon assez limitée. Désormais, Spotify passe la seconde. Tout se joue directement depuis l’application mobile, dans la section Messages.

Mais attention, par défaut, rien n’est activé. Une précaution bienvenue, puisqu’il est tout à fait possible de ne pas exposer ses playlists Spotify à ses amis. Pour activer l’Activité d’écoute, il faudra mettre les mains dans les paramètres. Direction la confidentialité. Un clic, et votre statut d’écoute devient public ou presque.

En plus. Spotify ne vous lâche pas totalement dans l’arène sociale. L’activité d’écoute n’est partagée qu’avec les personnes avec lesquelles vous avez déjà échangé des messages. Et si vous êtes du genre méfiant, vous pouvez même restreindre la visibilité à certains contacts choisis.

À noter aussi que vous pouvez voir ce qu’écoutent vos amis même si vous n’avez pas activé la fonction pour vous-même.

Encore des fonctionnalités intéressantes

Ce qui rend aussi cette possibilité d’accéder aux playlists des amis sur Spotify particulièrement intéressante, c’est sa capacité à transformer la curiosité en action. En un geste, vous pouvez ajouter un titre à votre bibliothèque. Ou lancer la lecture immédiatement. Pas besoin de chercher, ni de fouiller. La découverte musicale devient instantanée. C’est malin.

Et pour satisfaire encore plus ses utilisateurs, Spotify pousse en parallèle un peu plus sa fonction Jam. Pour rappel, Jam permet d’écouter la même musique à plusieurs, en simultané. Il s’agit d’une sorte de playlist collaborative en temps réel.

Nouveauté ici aussi. Il est désormais possible d’envoyer une demande de Jam directement depuis une conversation Messages. Une fois acceptée, la session démarre. L’un devient l’hôte. Les autres ajoutent des morceaux. Chacun chez soi, mais tous dans la même ambiance.

Spotify précise que l’activité d’écoute est accessible à tous les utilisateurs ayant accès à Messages. Pour Jam, en revanche, il y a une petite condition. Les comptes gratuits peuvent rejoindre une session, à condition d’être invités par un utilisateur Premium.

Bref, avec ces ajouts, Spotify insiste sur le social. C’est-à-dire moins d’algorithmes et plus d’humain. Enfin, en théorie. Car voir ce qu’écoutent vos amis, c’est aussi accepter d’être vu. Et ça, ce n’est pas donné à tout le monde.

