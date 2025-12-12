Spotify lance son ChatGPT : créez vos playlists avec un prompt

Il est désormais possible de dicter à Spotify exactement ce que vous voulez écouter grâce à son ChatGPT. Vous allez voir l’IA composer votre playlist parfaite.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

La nouvelle va à coup sûr plaire à tous ceux qui galèrent à trouver exactement la musique qu’ils veulent sur Spotify. Avec Prompted Playlist, ce ChatGPT version musique, l’application promet de transformer vos envies en playlists ultra-personnalisées. Fini les recherches interminables ou les suggestions trop génériques. Il suffit de dicter vos envies, et l’IA s’occupe de composer la bande-son parfaite pour chaque moment de votre journée. Pratique, non ?

À quoi ressemble ce ChatGPT de Spotify ?

Spotify has revealed a new feature that allows listeners to shape their playlists with detailed instructions and personal preferences. The feature, called Prompted Playlist, is rolling out in beta across select global



Click here to read the full story : https://t.co/7oXb616ycL pic.twitter.com/WnTVuhK6oh December 12, 2025

C’est simple. Vous décrivez seulement ce que vous voulez écouter en langage naturel. Vous pouvez par exemple demander « une playlist chill pour un dimanche pluvieux », ou « du rock des années 2000 avec une touche électro », et ce chatGPT de Spotify s’occupe du reste. Mieux encore, vous pouvez affiner vos requêtes ou complètement réécrire vos prompts si le résultat ne vous plaît pas.

Spotify propose même une liste d’idées pour vous inspirer vos futurs prompts. Vous voulez tester des combinaisons improbables, explorer des genres inconnus ou simplement vous laisser surprendre ? L’IA se charge de vous répondre. Et si vous êtes du genre fidèle à vos playlists, vous pouvez demander à l’outil de les actualiser tous les jours ou chaque semaine. Bref, tout ce qu’il vous faut pour rester de bonne humeur.

Disponible pour l’instant en bêta, cette fonctionnalité expérimentale repose sur l’IA. Mais aussi sur l’historique d’écoute de chaque utilisateur. Comment donc ? Depuis le jour de votre inscription, Spotify a enregistré vos coups de cœur et vos écoutes honteuses.

L’IA s’appuie ainsi sur tout ça pour créer une playlist sur mesure. Et le plus drôle dans tout ça, c’est que chaque morceau choisi est accompagné d’une petite explication expliquant pourquoi il a été sélectionné. Comme un DJ qui se justifie.

Mais il y a un hic !

Avant de vous emballer, il y a une petite déception. Prompted Playlist n’est accessible que pour les abonnés Premium. Il est aussi disponible uniquement en anglais et eulement en Nouvelle-Zélande.

Et pour les autres pays ? Spotify n’a pas encore précisé quand la fonction débarquera dans le reste du monde. Mais la firme assure que 2026 sera mémorable. Ainsi, on imagine déjà cette IA débarquer chez nous, prête à révolutionner nos oreilles.

Quoi qu’il en soit, avec cette innovation, Spotify cherche à devenir plus personnel et plus réactif. Le but est de séduire non seulement les auditeurs, mais aussi les artistes et créateurs. Cette fonctionnalité leur offre en effet une visibilité plus fine, calibrée selon les goûts des utilisateurs. En gros, Spotify ne se contente plus de vous faire écouter de la musique, il veut comprendre votre ADN musical.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.