Skyrim sur Switch 2 : un portage complètement raté ?

Skyrim sur Switch 2, c’est tout sauf l’épopée que les fans attendaient. Le portage fraîchement débarqué sur la console de Nintendo accumule les soucis techniques et du framerate poussif au lag insupportable.

La sortie de Skyrim sur Switch 2, beaucoup l’attendaient. Cela aurait pu être un événement nostalgique. Le genre de surprise qui replonge tout le monde dans Bordeciel avec le sourire. Cela avec l’espoir de revivre une aventure culte sur une console toute neuve. Pourtant, dès les premières minutes de jeu, l’excitation est vite retombée. Le portage accumule les problèmes au point de transformer l’effet wow attendu en énorme déception.

Qu’est-ce qui cloche autant dans Skyrim sur Switch 2 ?

D’abord, Skyrim reste bloqué à 30 FPS, que ce soit en portable ou en docké. Oui, il s’agit du jeu de presque 15 ans, sur une console sortie en 2025. Or Cyberpunk 2077 dépasse parfois les 40 FPS sur la même console. Un comble.

Les joueurs ne se sont pas gênés pour réagir, notamment sur Reddit. Le mot revenant le plus souvent est désastre. Et ce n’est pas une exagération. Mais quel est le vrai problème ? C’est ce input lag monstrueux, évalué à environ 250 ms par un utilisateur. Soit un quart de seconde entre votre action et ce qui apparaît à l’écran.

Cela signifie que chaque mouvement ressemble à une scène ralentie façon film d’action mal monté. Difficile donc d’imaginer explorer Bordeciel correctement dans ces conditions. Même pour un RPG, où la précision n’est pas aussi vitale que dans un FPS. Cette latence gâche totalement l’expérience.

Un poids de 53 Go

C’est la seconde surprise de Skyrim sur Switch 2 qui a fait parler les joueurs. Parce que 53 Go ce n’est pas rien. Un chiffre totalement délirant quand on sait que la version PC fait 12 Go et la version PS5 à peine 15. Bethesda semble avoir collé sur Switch 2 un mix de versions last gen, avec des fichiers qui atteignent 40Go sur PS4 et Xbox One.

Le problème avec Skyrim sur Nintendo Switch 2, c'est qu'on dirait qu'ils n'ont même pas essayé d'optimiser.



Visuellement, c'est identique aux versions PS4 Pro et PS5, que ce soit ombres, textures, végération etc, sauf que c'est en 30fps.https://t.co/rP44ixBS5s pic.twitter.com/U4GBhiu3U5 — TeaBow (@TeaBow_Twitch) December 10, 2025

Compression bâclée ? Assets inutiles en pagaille ? Optimisation aux oubliettes ? On ne sait pas, mais ce chiffre renforce l’impression que le portage a été expédié, sans souci du détail. La situation rappelle étrangement les habitudes de Bethesda, avec un jeu culte, un lancement précipité et une technique qui rame.

Espérons que les patchs arrivent vite. En 2025, proposer un Skyrim injouable sur une console flambant neuve, c’est un peu comme vendre une armure en cuir au prix d’une armure daedrique.

Et même les habitués commencent à secouer la tête. Faut-il vraiment s’étonner ? Bethesda a déjà sa réputation avec le lancements casse-gueule, les patchs de dernière minute ou encore les corrections qui tardent à venir. Cette fois, avec Skyrim sur Switch 2, le studio dépasse presque les limites du pas prêt.

