Analogue dévoile une N64 translucide pour Noël (ça me rappelle ma GameBoy Pocket)

Analogue remet un coup de nostalgie en dévoilant une N64 revisitée en version translucide, pile pour les fêtes. C’est le genre de petite folie qui réveille des souvenirs. Préparez votre portefeuille.

Quand Analogue annonce une nouvelle déclinaison de son Analogue 3D, je sais déjà que quelque chose va me toucher. Cette corde faite de plastique coloré, de CRT vacillant et de parties interminables à deux manettes ne laisse personne indifférent.

Et comme toujours chez la marque, la N64 n’est pas qu’un symbole. Il s’agit d’un objet réinventé avec soin. C’est brillant et translucide. ll donne envie de ressortir ma vieille GameBoy Pocket du tiroir rien qu’à regarder les photos.

Analogue relance N64 avec des nouveautés

La nouvelle collection compte huit modèles, dont Jungle, Ice, Watermelon, Fire, Grape, Clear, Smoke et Gold. Les noms disent tout. On est sur du fun, du flashy, du rétro assumé jusqu’au bout des coins translucides.

Analogue 3D – Funtastic – Limited Editions.

Available in highly limited quantities.



Perfectly color matched to the originals N64 models.



$299.99



On Sale: Dec 10, 8am PST.

Shipping: Dec 10 with Guaranteed delivery before Christmas. pic.twitter.com/PPYgIw0vxU — Analogue (@analogue) December 8, 2025

La console n’est pas un simple clin d’œil décoratif. En effet, Analogue propose avec cette N64 une reconstruction matérielle extrêmement propre. Cela avec compatibilité totale des cartouches, des manettes et affichage 4K à la clé. Le tout sans se soucier des zones. Je dois l’avouer, ça fait plaisir quand on veut profiter d’un vieux jeu qu’on n’avait jamais réussi à importer.

Le mieux dans tout cela ? Vous pouvez le recevoir avant le réveil du 25 décembre. Parfait pour se faire plaisir ou faire plaisir à votre proche à Noël.

Sauf qu’il faut sortir la carte bleue. Chaque machine proposée par Analogue, qu’il s’agisse de cette N64 réinventée ou de ses déclinaisons, s’affiche à 299,99 dollars, auxquels s’ajoutent les frais de port. Bien sûr, la manette n’est encore pas incluse. Parce que la version Funtastic de la 64Controller est vendue séparément.

La nostalgie marche, mais les joueurs gardent l’oeil

Comme souvent avec Analogue, l’accueil est enthousiaste. Les fans de rétro adorent voir la N64 revivre avec autant de soin. Le glorieux bouillonnement des pixels garde un pouvoir évident.

Mais certains premiers acheteurs, ceux qui avaient patienté des mois pour recevoir leur console, ne manquent pas de souligner un petit goût amer. Ils se sentent un peu mis de côté quand la marque dévoile presque aussitôt une série limitée encore plus désirable et surtout plus convoitée.

« Pourquoi ne pas avoir proposé ces modèles dès le début ? », commente un acheteur « J’aurais pris un bleu », « Je n’achèterai pas juste pour la coque ». Ces répliques montrent quelque chose d’important. Dans le rétro comme ailleurs, la confiance compte autant que l’esthétique.

Les nouveaux modèles de l’Analogue N64 devraient disparaître en quelques minutes, comme à chaque sortie. Et beaucoup de joueurs céderont encore. Cela en repensant à ces soirées où l’on se disputait gentiment pour garder la manette.

Introducing the 8BitDo 64 Controller – Funtastic Limited Editions. Highly limited quantities.

Designed for Analogue 3D. Available in Clear, Jungle, Watermelon, Smoke, Ice, Fire, Gold, and Grape.



Ships Feb 2026.

Pre-order starts 8am PST Dec 10th on 8BitDo eShop:… pic.twitter.com/NYUWVMUPBO — 8BitDo (@8BitDo) December 8, 2025

À noter que la version standard de l’Analogue 3D revient aussi, mais seulement en janvier 2026. Si votre objectif est un cadeau de Noël, la N64 translucide reste la seule option.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.