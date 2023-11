Nintendo dévoile une appli N64 « pour adulte » pour la Switch

Une appli N64 pour adulte a fait ses débuts sur Nintendo Switch Online au Japon. Mais il ne faut pas s’emballer, ce n’est pas ce que vous pensez.

Lorsqu’on évoque Nintendo, ce qui vient généralement à l’esprit, ce sont des jeux destinés à toute la famille. Le terme “adulte” n’est pas ce qui vient premièrement en tête. Cela serait toutefois sur le point d’évoluer. En effet, une nouvelle appli N64 pour adulte, interdite notamment au moins de 18 ans au Japon, a fait ses débuts sur Nintendo Switch Online.

Deux jeux pour débuter l’appli N64 pour adulte

L’annonce de cette nouvelle offre a plutôt été discrète. En effet, elle a eu lieu la semaine dernière avec la publication d’une vidéo sur la chaîne YouTube de Nintendo Japan. Les termes “pour adulte” ou “interdit au moins de 18 ans” font généralement penser à du contenu à caractère sexuel. Mais ce n’est pas le cas ici.

La nouvelle appli N64 pour adulte a débuté au Japon avec deux titres de la Nintendo 64. Ceux qui ont grandi avec la vieille console du géant nippon du jeu vidéo les connaissent bien. Ces deux jeux sont effectivement GoldenEye 007 et Jet Force Gemini.

Pourtant accessible aux 13 ans et plus aux États-Unis

GoldenEye 007 fait certainement partie des titres incontournables de la Nintendo 64. Avant sa sortie en août 1997, on lui présageait un avenir peu radieux. Mais le jeu de tir à la première personne avec le plus populaire des espions britanniques avait surpris tout le monde en devenant un succès commercial et critique.

À noter que le jeu est disponible sur la version américaine du Nintendo Switch Online depuis janvier dernier. Il est désormais accessible au Japon via l’appli N64 pour adulte.

Jet Force Gemini est un autre jeu de tir ayant fait la gloire de la Nintendo 64. Le titre a très bien été reçu à sa sortie en octobre 1999. En plus de proposer une vue à la troisième personne, le jeu proposait une intrigue dans l’espace.

Il est essentiel de préciser que le régulateur américain des jeux vidéo range les deux jeux dans la catégorie Teen. Cette dernière rassemble les titres vidéoludiques dont le contenu convient aux personnes à partir de 13 ans.

Pourquoi interdit aux moins de 18 ans au Japon ?

En terres nippones, c’est la Computer Entertainment Rating Organization (CERO) qui évalue les jeux vidéo. L’organisation a ainsi classé les deux titres emblématiques de la Nintendo 64 dans la catégorie Z.

Cette classification regroupe les jeux vidéo avec du contenu destiné aux adultes. Selon la réglementation japonaise, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans d’acheter des jeux vidéo portant cette classification.

La CERO a placé GoldenEye 007 et Jet Force Gemini dans la catégorie 7 probablement en raison de leur violence – n’étant pourtant pas si excessive. Ce qui ne laissait aucune autre alternative à Nintendo que de lancer sa nouvelle application N64 pour adulte au Japon. Sinon, il n’aurait pas été possible de proposer les deux jeux sur la version nippone du Nintendo Switch Online.