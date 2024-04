Cette nouvelle IA Spotify vous crée des playlists avec un prompt ! Comment l’utiliser ?

Les intelligences génératives arriveront sur votre plateforme musicale. En effet, Spotify vient d'annoncer une IA capable de générer des playlists en se basant sur vos requêtes textuelles. Désormais, vos escapades musicales seront de plus en plus plaisantes.

Spotify avait pour projet de se lancer dans l'aventure de l'IA lors de la fin de l'année 2023. La plateforme musicale de référence voulait ajouter de nouvelles fonctionnalités à son outil. Rien de mieux qu'une IA capable de concevoir des playlists pour surprendre les utilisateurs. Tout savoir.

Rendez-vous vers l'option « AI Playlist » pour démarrer votre aventure avec l'IA. Il suffit ensuite de saisir des requêtes textuelles pour utiliser l'IA de Spotify. Commencez par les plus basiques. Par exemple, vous pourrez employer le prompt suivant : « une musique relaxante pour me réconforter pendant la saison des allergies ». Ce n'est que le début, laissez votre imagination créer la playlist idéale.

Les possibilités sont infinies. En effet, vous pourrez générer des playlists selon vos humeurs, vos activités, en vous basant sur les personnages de films, etc. Vous pourrez même utiliser des emojis pour illustrer votre attention.

Toutefois, Spotify n'autorise pas les termes et les emojis offensants. De plus, l'IA ne permet pas de créer des playlists qui se réfèrent aux marques, et à l'actualité.

Une aubaine pour les abonnés Premium

Certes, Spotify a rehaussé le niveau avec cette IA innovante. Toutefois, elle n'est disponible que pour les utilisateurs Premium. De plus, l'outil n'est qu'en version bêta. La plateforme est actuellement en phase de test au Royaume-Uni, et en Australie. Mais en suivant la stratégie de Spotify, la France va bénéficier de cette nouveauté d'ici quelques mois.C'est une aubaine, surtout pour les mélomanes.

