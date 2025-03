Pubs sur Spotify Premium : mais qu’est-ce que c’est que ce bazar ?!

Spotify Premium, c’est censé être l’eldorado de la musique en streaming : zéro pub, juste du son en continu. Mais voilà qu’un bug vient tout chambouler, faisant apparaître des publicités là où elles ne devraient pas être. Est-ce un bug technique ? Une anomalie passagère ? Ou bien le signe que quelque chose se trame en coulisses ?

Spotify Premium, c’est l’abonnement qui garantit une écoute sans interruption. C’est d’ailleurs l’un de ses principaux arguments face à la concurrence. Pourtant, depuis quelques semaines, des pubs ont commencé à apparaître entre les morceaux chez certains abonnés Premium.

Le problème a d’abord été signalé sur les forums Spotify, avant de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Spotify a rapidement reconnu le souci et promis un correctif. Sauf qu’après, le problème persiste chez certains utilisateurs.

Je croyais qu’en payant mon abonnement Spotify Premium, je serais à l’abri des pubs, peinard à écouter mes playlists. Eh bien, surprise ! Depuis quelques semaines, plusieurs abonnés Premium ont eu la mauvaise surprise d’entendre des pubs entre leurs morceaux.

Tout a commencé il y a environ un mois, lorsque les premiers utilisateurs ont signalé ce problème sur les forums Spotify. Rapidement, le phénomène s’est propagé, frustrant pas mal de monde. Spotify a fini par reconnaître l’existence de ce bug et a annoncé avoir déployé un correctif. Mais malheureusement, plusieurs semaines plus tard, les pubs continuent toujours pour certains abonnés.

Officiellement, Spotify assure qu’il ne s’agit que d’un problème technique. La plateforme a même publié un message sur X pour confirmer qu’ils sont en train de résoudre la situation.

We’re aware of some issues with the app right now and are checking them out! We'll keep you posted here: https://t.co/lOcqE1o9Oe