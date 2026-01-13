Galaxy S26 : on a enfin la date de sortie en France

Mauvaise nouvelle pour les plus pressés, bonne information pour ceux qui aiment anticiper. Samsung a fixé une date précise pour la sortie des Galaxy S26 en France. Mais l’attente va durer plus longtemps que prévu.

Vous voulez le Galaxy S26 ? Je vous préviens, il va falloir être patient. Parce que Samsung vient enfin de fixer la date de sortie en France, et ce n’est pas pour demain. Toutefois, malgré le retard, le smartphone premium le plus attendu de 2026 ne se laissera pas facilement attraper. Voici quand vous pourrez mettre la main sur ce bijou technologique.

Ce ne sera pas pour ce mois-ci !

Ni le mois prochain d’ailleurs. Selon Dealabs France, toute la gamme Galaxy S26 arrivera en Europe à partir du 11 mars 2026. La France suit ce calendrier. Il n’y aura ni exception locale ni avance surprise. Samsung joue la carte de l’alignement total.

Le lancement concerne tous les modèles. Galaxy S26, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra débarqueront ensemble à la même date. Les accessoires suivront le même rythme. Samsung veut visiblement éviter toute confusion.

Ce décalage s’explique en partie par un changement interne. Le retour précipité au modèle Plus après l’échec de l’Edge a obligé Samsung à revoir sa copie. Le planning a glissé. La disponibilité en France ne se fera donc pas avant le printemps. Avouons-le, c’est long pour nous, les amateurs de nouveautés.

Normalement, Samsung devrait utiliser les premiers jours de mars pour muscler la communication. Campagnes de marketing, teasers et prises de parole sont attendus. L’objectif est de créer l’attente avant l’arrivée en rayon.

Une présentation Unpacked prévue un peu en avance

La commercialisation tarde, mais l’annonce officielle arrive plus tôt. Toujours selon Dealabs, la conférence Unpacked 2026 se tiendrait le 25 février. L’événement devrait débuter vers 19 heures, heure de Paris. Samsung respecte ses habitudes, comme toujours.

📱 Samsung Galaxy S26 series launch tipped again



📆 Launch date: February 25, 2026

📦 Models: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra



⚙️ Expected highlights

• Exynos 2600 (select markets)

• Snapdragon 8 Elite Gen 5 (others)

• S26 Ultra: quad camera

• S26 / S26+: triple cameras



🛒… pic.twitter.com/RrLKsQV7bh — Mihir Arora (@cyberstructor) January 9, 2026

Cette présentation interviendrait environ deux semaines avant la date de lancement en boutique du Galaxy S26. Il s’agit évidemment d’un timing classique. C’est suffisant pour dévoiler les nouveautés techniques, mais assez court pour maintenir la tension médiatique.

Samsung devrait y présenter les trois modèles, avec les évolutions attendues concernant l’écran, la photo et les performances. Lors de cet évènement, on connaîtra toutes les promesses des modèles Galaxy S26, au-delà de la date de sortie. Le constructeur doit d’ailleurs répondre à la pression exercée par Apple. Le succès des iPhone 17 oblige Samsung à hausser le niveau.

Et pour les précommandes ? Là, aucune date précise ne circule encore. Toutefois, Samsung pourrait les ouvrir juste après la conférence. Cette phase joue souvent un rôle clé dans le lancement officiel.

