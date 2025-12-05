CDM des clubs, Werenoi, iPhone 17 : ce que les Français ont cherché sur Google en 2025

Ce que les Français ont recherché sur Google en 2025 réserve bien plus de surprises qu’on ne l’imagine.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Comme chaque mois de décembre, Google dévoile son grand récapitulation des recherches de l’année. Et pour 2025, on peut dire que les Français ont tapé large. Très large. Au menu ? Une compétition de foot, un rappeur devenu obsession nationale, un iPhone 17 passé au scanner et même le Ciao Kombucha signé Squeezie. C’est un mélange improbable, parfois sérieux, souvent totalement inattendu. C’est d’ailleurs exactement ce qui rend ce classement aussi délicieux à décortiquer.

Vous aussi avez peut-être recherché ça sur Google en 2025

La star absolue de l’année n’est autre que la Coupe du monde des clubs. Oui, le foot gagne encore. Cette première édition estivale bouscule par son format déroutant. Des millions de Français se sont donc rués sur Google pour comprendre ce qu’ils regardaient.

Juste derrière le foot se trouve Werenoi. Le rappeur a littéralement explosé les recherches sur Google. Il dépasse même Thierry Ardisson, dont la disparition en 2025 a suscité un énorme pic d’intérêt.

Dans le top 5, les Français ont aussi recherché sur Google l’Iran. C’est un signe que l’actualité internationale a laissé des traces. Et, naturellement, l’iPhone 17 s’invite dans le classement. Parce qu’un nouveau smartphone Apple, c’est toujours bon pour secouer la barre de recherche.

Côté politique, c’est l’année de Sébastien Lecornu, devenu Premier ministre et propulsé numéro 1 de sa catégorie. Derrière lui se trouvent François Bayrou, les Sarkozy père et fils et une brochette de figures marquantes de l’actualité complètent un tableau plutôt inattendu.

Les classements par discipline, eux, partent dans tous les sens. Dorothée s’impose chez les chanteurs. Loïs Boisson domine les sportifs. Isabelle Nanty mène la catégorie acteurs. Une sélection aussi improbable que divertissante

L’IA prend place dans nos recherches

Les Français ont développé un engouement pour l’IA en 2025. Ils ont recherché sur Google une avalanche de requêtes commençant par « IA pour… ». C’est la preuve que l’assistance intelligente s’installe dans le quotidien.

Ils veulent une IA pour réviser, pour leurs cours, pour apprendre l’anglais. Mais aussi pour coder ou même préparer un CV. En résumé, pour absolument tout. La tendance est tellement forte que Google en a créé un classement à part. La génération Gemini Pro, offert un an aux étudiants, semble d’ailleurs y avoir pris goût très rapidement.

Le divertissement suit la même dynamique. Jurassic World, Mission Impossible, Squid Game ou encore Assassin’s Creed Shadows dominent largement les recherches, avec le titre d’Ubisoft qui surclasse tous les autres jeux de l’année. Même le tout nouveau Mario Kart World termine loin derrière.

Et puis il y a les questions existentielles. Les fameuses. En 2025, les Français ont voulu savoir ce qu’étaient un bullet point, la Taxe Zucman, le Cadmium ou le Mpox. Le Ciao Kombucha arrive premier des recherches food. Or, le clafoutis aux cerises continue de régner côté recettes.

Google boucle cette rétrospective en rappelant que YouTube a désormais son propre Wrapped. C’est tout à fait normal. Parce que dans le monde numérique, terminer l’année sans un top, c’est aussi crédible qu’un iPhone soudain dépourvu de notch. Impensable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.