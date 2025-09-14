Oubliez Sébastien Lecornu : voici la première ministre créée par IA

On pensait avoir déjà tout vu avec les prouesses de la technologie. Mais une ministre générée par IA ? Ça, c’est du jamais-vu. Jusqu’où cette révolution peut-elle aller ?

On nous avait prévenus. L’IA allait transformer les emplois et en faire disparaître certains. Mais s’attendait-on à la voir débarquer en politique, à la tête d’un ministère ? C’est pourtant ce qui est en train de se passer en Albanie.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a créé la surprise en confiant le poste de ministre des marchés publics à une IA. Un événement historique qui soulève déjà une foule de questions sur le futur de la politique.

Pas vraiment une inconnue

Vendredi, Edi Rama a annoncé la nomination qu’une IA allait désormais occuper un poste ministériel. Elle s’appelle Diella. Et sa mission est de gérer les projets financés par des fonds publics. Autrement dit, prendre la tête du ministère des marchés publics.

« L’Albanie est devenue le premier pays au monde à avoir un ministre IA, non pas un ministre chargé de l’intelligence artificielle, mais un ministre virtuel, fait de pixels et de code, et propulsé par l’intelligence artificielle.



Si l’idée d’une IA à la tête d’un ministère peut sembler surréaliste, pour les Albanais, cette nomination est la consécration d’un travail de longue haleine. Pour cause, Diella n’est pas une nouvelle venue.

Depuis son lancement en janvier, elle a déjà fait ses preuves en tant qu’assistante virtuelle au sein du gouvernement. Une alliée précieuse pour les citoyens, qui les a aidés dans leurs démarches administratives, de l’édition de documents à la résolution de procédures complexes.

Satisfait de cette expérimentation, le gouvernement albanais a décidé de passer à la vitesse supérieure. La promotion de Diella au rang de ministre est ainsi la reconnaissance de son efficacité et de sa fiabilité.

Pourquoi nommer une ministre IA ?

Oui, c’est la question qui titille tout le monde. La réponse officielle est claire : lutter contre la corruption.

En effet, en confiant les marchés publics à Diella, l’État albanais fait le pari de l’impartialité. L’objectif est d’assurer que ces projets, financés par des fonds publics, soient « totalement exempts de corruption ». Une IA ne peut pas être influencée par des menaces ou des faveurs. Elle est, par essence, incorruptible.

Pour autant, ce choix soulève plusieurs questions. Quel sera le contrôle humain exercé sur Diella ? Pourrait-elle être manipulée par des opérateurs derrière les écrans ? Et que dire des fameuses « hallucinations » des IA, ces erreurs ou affirmations fausses que même les meilleurs modèles peuvent générer ?

Des experts juridiques soulignent d’ailleurs l’importance de définir clairement le statut officiel de Diella. Histoire d’éviter tout flou légal.

