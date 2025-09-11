iPhone : Siri bientôt remplacé par ChatGPT ? OpenAI met la pression à Apple

Le patron d’OpenAI aimerait que ChatGPT prenne la place de Siri sur les iPhones. Le mode vocal du chatbot est jugé plus naturel, bavard et intelligent que celui de l’assistant d’Apple. Mais alors, la marque à la pomme acceptera-t-elle ?

Lors du lancement de l’iPhone 17, tout le monde attendait une pluie d’annonces sur l’IA. Toutefois, rien. Apple a à peine abordé le sujet et encore moins parlé de Siri ou d’Apple Intelligence. Un silence qui laisse la porte ouverte à ses partenaires. Et parmi eux, OpenAI semble déjà prêt à transformer Siri en ChatGPT.

D’où vient cette idée, au fait ?

En gros, un dirigeant d’une autre société d’IA a suggéré sur X de remplacer Siri par le mode conversationnel de ChatGPT. Sam Altman, le CEO d’OpenAI, s’est alors exprimé.

Loin de rejeter l’idée, Altman a déclaré qu’il la trouvait « excellente ». Il s’est même dit enthousiaste face à cette idée de nouvelle gamme de smartphones Apple avec ChatGPT comme assistant. Une mise à jour qu’il, attention je cite : « attendait vraiment ».

tell them to replace siri with chatgpt voice September 9, 2025

Après tout, OpenAI est déjà un partenaire exclusif d’Apple. Sa technologie alimente certaines fonctions clés d’Apple Intelligence. Notamment les outils d’écriture. Et elle est déjà intégrée à Siri.

D’ailleurs, quand Siri ne trouve pas de réponse, il transfère la question à ChatGPT. Ce relais fonctionne grâce à un système d’extensions activées par défaut, que les utilisateurs peuvent désactiver dans les réglages. Le chatbot d’OpenAI est donc déjà dans la poche de millions d’utilisateurs. Siri garde juste la façade.

Apple laissera-t-elle ChatGPT remplacer Siri ?

Eh bien, on n’en a aucune idée pour l’instant. Ce qu’on sait c’est qu’Apple pourrait ne plus dépendre d’OpenAI. Selon les dires, la marque travaille sur une refonte majeure de son assistant, surnommée « LLM Siri ».

Le but est d’offrir une version plus intelligente et plus fluide, capable de rivaliser avec ChatGPT ou Gemini. Bien que le chantier soit encore incertain.

Il paraît aussi selon Bloomberg qu’Apple ait demandé à OpenAI et à Anthropic de préparer des versions de test de ChatGPT et Claude. Des modèles hébergés sur son propre cloud. Pour quoi faire ? Pour alimenter le futur Siri.

Et ai-je omis de vous dire que Google aurait lui aussi été contacté. Apparemment, Apple discute avec la firme de Mountain View pour créer un modèle Gemini personnalisé, taillé pour son assistant vocal.

Siri tremble, ChatGPT s’invite dans la conversation

Sam Altman, le patron d’OpenAI, a mis de l’huile sur le feu en commentant le lancement de l’iPhone 17. Sous un ton enthousiaste, il a relayé l’idée d’un dirigeant d’une autre entreprise d’IA : remplacer Siri par ChatGPT en mode conversationnel. La suggestion aurait pu passer pour une blague, mais Altman l’a prise très au sérieux. Il a même salué la proposition comme une « excellente idée ». De quoi faire grincer des dents à Cupertino, surtout quand on sait qu’OpenAI est déjà dans la maison.

Depuis quelques mois, ChatGPT se glisse discrètement derrière Siri. Quand l’assistant d’Apple sèche sur une question, il passe le relais à ChatGPT pour fournir une réponse plus complète. Le système fonctionne grâce à un mécanisme d’extensions activées par défaut, mais que les utilisateurs peuvent désactiver. Autrement dit, ChatGPT est déjà le plan B officiel de Siri, un peu comme ce camarade de classe brillant qu’on appelle en renfort pour sauver les apparences. Sauf qu’ici, le camarade attire toute la lumière.

Apple ne peut pas ignorer cette dépendance. En coulisses, l’entreprise planche sur un projet ambitieux surnommé « LLM Siri ». L’idée est de donner un nouveau cerveau à son assistant, avec des capacités conversationnelles comparables à celles de ChatGPT ou Gemini. Si ce projet avance comme prévu, le futur Siri pourrait bien tenir tête aux géants de l’IA. Mais les choses sont loin d’être gravées dans le marbre. Bloomberg rapporte que la firme aurait déjà sollicité Anthropic et OpenAI pour développer des versions de test capables d’alimenter la prochaine génération de Siri via son cloud. Même Google, avec Gemini, serait entré dans la danse. Autrement dit, Apple semble préparer plusieurs parachutes, de peur que son projet maison prenne trop de retard.

Prise de congé

Alors, Siri doit-il commencer à se chercher un nouveau job avant que ChatGPT ne lui pique sa place ? Rien n’est encore joué. Mais une chose est sûre : les prochains mois s’annoncent décisifs pour savoir qui parlera vraiment depuis nos poches. Et si un jour votre iPhone vous répond avec un humour un peu trop affûté, il y a de grandes chances que Siri ait passé le micro.

