Perplexity : 7 hacks pour muscler vos veilles avec Collections et Pro Search

Collections, Pro Search, modèles avancés : Perplexity cache des fonctions redoutables pour booster vos recherches. Découvrez 7 hacks pratiques pour structurer vos veilles, gagner du temps et dénicher des insights impossibles à trouver ailleurs.

La veille, c’est comme le sport : certains se contentent d’un footing dominical, d’autres visent le marathon. Avec Perplexity, fini les recherches molles et brouillonnes.

Entre Collections et Pro Search, l’outil vous permet de structurer vos explorations, d’aller chercher les pépites là où Google ne regarde plus, et de sortir des insights affûtés. Bref, voici 7 hacks avancés pour muscler vos veilles et passer en mode professionnel !

Collections = vos internes intelligents prêts à trier le grenier

Vous avez déjà ouvert 36 onglets « à lire plus tard » avant de perdre le fil ? Perplexity a pensé à vous avec les Collections (aussi appelées Library ou Spaces). Ces dossiers intelligents regroupent vos recherches par thème, projet ou client, et évitent de tout mélanger.

Chaque requête peut être rangée dans une Collection, renommée et enrichie de nouvelles questions. Résultat : vous bâtissez un mini-dossier thématique consultable, partageable avec votre équipe, et enrichi au fil du temps.

Astuce de pro : définissez une nomenclature stricte (par exemple “Client X – IA générative” ou “Projet interne – Concurrence”) pour éviter l’effet fourre-tout.

Choisir son modèle comme on choisit sa monture avant la course

Tous les modèles ne sont pas taillés pour la même épreuve. Avec Pro Search, vous pouvez sélectionner le moteur qui colle le mieux à vos besoins :

L’erreur classique ? Toujours rester sur le même modèle par flemme. En réalité, jongler entre ces moteurs vous donne un vrai avantage compétitif.



Pro Search, le café serré de votre veille (5 shots gratuits toutes les 4h)

Pas besoin d’être abonné pour goûter à la puissance de Pro Search : Perplexity offre 5 recherches premium toutes les 4 heures. L’idée est simple : concentrez ces crédits sur vos requêtes stratégiques.

Par exemple : un benchmark de concurrents, un panorama d’études de marché, ou une analyse réglementaire. Le reste ? Laissez Quick Search s’en occuper.

Cette discipline transforme vos Pro Search en munitions de précision, au lieu de les dilapider sur des questions triviales.

Conseil pratique : gardez en tête votre calendrier (les 4h de reset) pour planifier vos demandes clés au bon moment.

La fête des sources : ne laissez pas Perplexity faire le DJ seul

Vous avez déjà assisté à une soirée où la playlist passait du Mozart au Jul sans transition ? La veille mal cadrée, c’est pareil. Par défaut, Perplexity mélange un peu tout : articles de presse, forums Reddit, publications académiques.

En activant le Focus dans Pro Search, vous choisissez le genre musical. Quatre options :

Web pour le panorama général.



Académique pour plonger dans la recherche et les études.



Social pour capter les signaux faibles sur X/Reddit.



Finance pour les données chiffrées et les rapports de marché. En orientant vos recherches, vous évitez la cacophonie et obtenez des résultats adaptés à chaque mission.



Suivi de piste intelligent : quand Pro Search joue l’archéologue

Imaginez Indiana Jones qui, au lieu de se contenter d’une carte au trésor, déterre couche après couche pour reconstruire l’histoire. C’est exactement ce que fait le multi-step reasoning de Pro Search.

Au lieu d’une réponse plate, il découpe la question en sous-problèmes, va chercher plusieurs blocs de données, puis les assemble en une synthèse cohérente.

Exemple : si vous demandez « quelles sont les 3 tendances majeures de l’IA dans l’éducation en 2025 ? », Pro Search ira consulter études, articles, retours d’expérience enseignants et startups… avant de livrer une réponse organisée et sourcée.

Vous profiterez ainsi d’une veille plus fiable, moins « copier-coller Wikipédia », plus dossier expert.

Faire parler vos fichiers comme un inspecteur dans la salle d’interrogatoire

Vous avez déjà rêvé de poser des questions à vos propres documents comme à un témoin sous pression ? Avec la Internal Knowledge Search (réservée aux abonnés Pro), c’est possible.

Glissez vos PDF, Excel ou présentations dans Perplexity, puis croisez-les avec le Web. Exemple : « Quels acteurs mentionnés dans mon rapport interne de 2024 sont cités dans la presse économique récente ? »

Vous obtenez alors un mix de vos infos confidentielles et des signaux externes. Une vraie veille augmentée, qui transforme vos archives en alliées actives.

Automatiser sa veille : de la salle de sport au tapis roulant

Faire de la veille manuellement, c’est comme courir sur place. Avec Pro Search, vous pouvez aller plus loin grâce aux intégrations et automations :

Shopping Hub : suivre les prix, comparer les produits, déclencher une alerte d’achat.



: suivre les prix, comparer les produits, déclencher une alerte d’achat. Code Interpreter : tester rapidement un script, analyser un CSV ou déboguer un process.



: tester rapidement un script, analyser un CSV ou déboguer un process. Wolfram Alpha : ajouter des calculs complexes à vos recherches.



: ajouter des calculs complexes à vos recherches. Labs : créer vos propres mini-apps (visualisations, tableaux de veille).

L’idée ? Transformer Perplexity en assistant automatique, qui bosse pendant que vous vous concentrez sur la stratégie.

La veille n’est plus ce marathon en solitaire où l’on s’épuise à collecter des bribes d’infos. Avec Collections et Pro Search, Perplexity vous donne les moyens d’agir en stratège.

Organiser vos données, choisir le bon moteur, réserver vos requêtes premium, cadrer vos sources, creuser en profondeur, interroger vos propres documents et même automatiser vos suivis.

Vous passez d’un rôle de consommateur d’info à celui de chef d’orchestre de l’intelligence. Alors, prêt à faire de votre veille un avantage compétitif au quotidien ?

