Warner Bros déclare la guerre à MidJourney : le futur de l’art IA dépend de ce procès

Warner Bros. accuse MidJourney d’avoir utilisé illégalement ses films et séries pour entraîner son IA de génération d’images et de vidéos.

Le 4 septembre, Warner Bros. Entertainment et ses filiales, dont DC Comics, Turner Entertainment, Hanna-Barbera Productions et Cartoon Network, déposent une plainte de 87 pages devant le tribunal fédéral de Los Angeles contre MidJourney. Pour rappel, Disney et NBCUniversal ont déposé une plainte similaire contre la startup d’IA en juin 2025.

Détails de l’affaire 25-08376 opposant Warner Bros. et Midjourney

Warner Bros accuse MidJourney d’infraction directe via l’entraînement illicite de son IA. En plus, la startup serait coupable d’infraction secondaire en facilitant et en encourageant les utilisateurs à générer du contenu contrefait.

La plainte cite des exemples. Un prompt générique comme « bataille de superhéros de bandes dessinées classiques » produit des images de haute qualité représentant Superman, Batman et Flash, directement tirées des univers DC Studios.

D’autres invites évoquent Bugs Bunny dans un style inspiré de Space Jam : Nouvelle Ère, ou encore Wonder Woman, le Joker, Scooby-Doo, Tom et Jerry, les Powerpuff Girls, et même les personnages de Rick et Morty.

Warner Bros. a même fourni des comparaisons visuelles. Une requête telle que « Batman, capture d’écran de The Dark Knight » génère une représentation du costume en Kevlar porté par Christian Bale. Les détails étaient si précis qu’ils semblaient extraits des films ou supports promotionnels.

MidJourney n’a même pas besoin de prompts explicites nommant les personnages. Son IA infère et reproduit les œuvres protégées, créant ainsi des dérivés non autorisés.

En juillet 2025, MidJourney lance MidJourney TV, un canal de streaming vidéo 24/7 diffusant du contenu généré, amplifiant selon Warner Bros. la diffusion d’infractions.

Piraterie à couper le souffle

Warner Bros. argue que ces pratiques sont calculées pour maximiser les profits. La société dénonce aussi la récente levée par MidJourney des restrictions sur la génération de vidéos. Cette amélioration de la modération expose davantage les droits d’auteur.

En outre, la startup d’IA fait l’objet d’une accusation de vicarious liability. Même si les utilisateurs finaux sont responsables directs, l’entreprise en tire profit et pourrait facilement appliquer des filtres, comme elle le fait déjà pour limiter la violence ou la nudité.

L’action en justice dénonce également le risque de confusion pour les consommateurs, qui pourraient croire ces images générées par IA comme officielles.

“Warner Bros Discovery brings this action to stop Midjourney’s piracy and to uphold U.S. copyright law and the crucial incentives that reward those who create, not those who take.”



*chef’s kiss* pic.twitter.com/LQ91cDXpo8 — Ed Newton-Rex (@ednewtonrex) September 5, 2025

Un porte-parole de Warner Bros. Discovery déclare : « Le cœur de notre activité consiste à développer des histoires et des personnages pour divertir notre public, en donnant vie à la vision et à la passion de nos partenaires créatifs. Midjourney viole de manière flagrante et délibérée des œuvres protégées par le droit d’auteur. Cette action en justice vise à protéger notre contenu, nos partenaires et nos investissements. »

MidJourney n’a pas répondu immédiatement à la plainte de Warner Bros. Ce dernier réclame des dommages et intérêts non spécifiés. À défaut, la compagnie hollywoodienne exige 150 000 dollars par œuvre contrefaite pour infraction volontaire.

Elle demande également une injonction permanente pour arrêter les activités incriminées et restituer les profits illicites. La plainte vise à mettre fin à la piraterie de MidJourney et à faire respecter la loi américaine sur le droit d’auteur.

