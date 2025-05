Vous ne savez pas choisir entre les versions ChatGPT ? OpenAI publie un guide !

Le 3 mai 2025, OpenAI a publié un document simplifié expliquant l’usage des différentes versions de ChatGPT.

OpenAI développe une série de modèles d’IA, chacun plus performant que le précédent. Réunis sous l’appellation ChatGPT, ces langages se déclinent en plusieurs versions. Une même dénomination pour des outils aux capacités distinctes : de quoi semer la confusion. Naturellement, on imagine que la dernière version surpasse toutes les autres. Mais ce n’est pas toujours le cas. Décryptage.

Les versions de ChatGPT prêtent à confusion

Le document ChatGPT Enterprise – Models & Limits clarifie enfin les distinctions entre les différentes versions. Le guide détaille leurs capacités et leurs usages, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

ChatGPT se décline en plusieurs versions adaptées à divers usages, mais est aujourd’hui surtout associé à la version GPT-4o. Ce modèle omnicanal excelle dans les usages quotidiens.

Multimodal, il traite texte, images et données, génère des visuels et réalise des analyses avancées. Accessible sans abonnement premium, GPT-4o répond aux besoins variés des utilisateurs particuliers comme des professionnels.

Pour davantage de créativité, GPT-4.5 constitue une alternative puissante. Idéal pour le brainstorming et la communication, ce modèle privilégie l’expression nuancée et intègre une forme d’intelligence émotionnelle.

GPT-4.5 est parfait pour les écrivains, les communicants et les professionnels du marketing. Cette version reste toutefois réservée aux abonnés ChatGPT Plus, à 20 dollars par mois.

Les modèles de raisonnement o3, o4-mini et o4-mini-high

ChatGPT décline trois versions spécialisées dans le raisonnement, conçues pour les professionnels des sciences et des technologies. Ces trois modèles sont accessibles via l’abonnement ChatGPT Plus.

Le premier, le modèle o3 excelle dans les tâches complexes comme la planification stratégique et le codage approfondi. Il est également apprécié pour les analyses détaillées.

En revanche, o4-mini privilégie la rapidité. Ce modèle léger convient aux tâches techniques simples, avec un focus sur le raisonnement visuel et la programmation. Cette version est adaptée aux requêtes rapides en STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) et au codage de base.

Le modèle o4-mini-high va plus loin, étant une variante plus puissante d’o4-mini. Il s’adapte au codage avancé, aux mathématiques, aux analyses scientifiques complexes et aux projets nécessitant une grande exactitude.

