Samsung Galaxy S26 : ce coloris en fuite va rendre fou les fans de bleu

Oui, le bleu serait encore de la partie sur le Galaxy S26. Mais il ne s’agirait pas d’un simple bleu classique. Cette nouvelle teinte oserait, surprendrait, et pourrait bien faire tourner toutes les têtes.

Vous êtes de ceux qui aiment un smartphone avec une couleur qui sort du lot ? Si oui, cette rumeur sur le Galaxy S26 risque de vous faire de l’effet. Parce que de nouvelles images viennent de fuiter sur la toile et elles révèlent un coloris bleu d’une élégance rare. Un choix qui ne manquerait pas de marquer une rupture avec les versions précédentes.

Un Galaxy S26 en bleu, mais beaucoup plus stylé

Avant toute chose, sachez que cette information ne sort pas de nulle part. Car elle vient du leaker très bien informé OnLeaks et a été relayée par le site Android Headlines.

D’après les images partagées, le Galaxy S26 Pro (c’est ainsi qu’il devrait s’appeler selon les rumeurs) pourrait afficher une couleur bleue inédite. Elle est très différente du bleu classique du Galaxy S25.

Il s’agirait plutôt d’un bleu foncé dans un ton élégant et raffiné. Un coloris qui ne fait pas dans le vulgaire. Bref, une teinte qui pourrait séduire même les plus exigeants.

Et pour les autres coloris ? Pour l’instant, aucune information à ce sujet. Il faudra donc prendre son mal en patience et attendre que d’autres fuites viennent nous éclairer. Mais en attendant, ce bleu a déjà de quoi nous faire rêver.

Ce n’est pas le seul changement !

L’apparence d’un smartphone est tout aussi importante que sa performance, n’est-ce pas ? Et il semblerait que Samsung l’ait bien compris. Le Galaxy S26 pourrait donc ne pas se contenter d’un nouveau coloris bleu pour attirer l’attention.

Selon les rumeurs qui circulent, le géant coréen aurait également prévu des améliorations significatives sur la façon dont les capteurs photo sont agencés. Oui, cela change beaucoup de choses au niveau du design !

Fini les lentilles proéminentes et séparées ! Sur le S26 Pro, il semblerait que les capteurs soient regroupés dans un bloc unique.

Par ailleurs, le dos du téléphone serait plat, probablement en verre, tout comme l’écran. Celui-ci conserverait d’ailleurs son poinçon central pour la caméra frontale. Il serait également un peu plus grand que celui du S25. 6,3 pouces contre 6,2 pouces. À part ces ajustements, le reste du design resterait assez proche du modèle précédent.

Gardons à l’esprit, comme toujours, que ces informations ne sont que des rumeurs et qu’elles n’ont rien d’officiel. Elles sont donc à prendre avec des pincettes. Et il faudra patienter jusqu’au lancement, prévu pour janvier 2026, pour découvrir ce que Samsung nous a réellement préparé.

