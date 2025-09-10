Samsung Galaxy S26 : ce premier leak dévoile un énorme changement

Si les fuites autour du Galaxy S26 se confirment, préparez-vous à un changement majeur. Samsung semble vouloir rompre avec la sobriété des S25.

Le lancement du Galaxy S26, prévu l’année prochaine, s’annonce déjà très attendu, surtout avec le changement majeur qu’annoncent les dernières fuites. Design repensé, capteurs photo améliorés, tout laisse penser que Samsung prépare un smartphone haut de gamme qui pourrait surprendre.

Un changement de design qui se verrait pour le Galaxy S26

Les changements concernent surtout le Galaxy S26 Pro et l’Ultra. Pour la version Pro, Samsung semble miser sur un module photo surélevé, à la manière du Z Fold 7 ou du Galaxy S21 Ultra.

Tous les capteurs seraient désormais regroupés dans un bloc unique, plutôt que dispersés à l’arrière. Cerise sur le gâteau, les objectifs seraient entourés d’anneaux métalliques. En plus, flash prendrait place sur le côté droit du module.

Et le changement du côté du Galaxy S26 Ultra ? On retrouverait également trois caméras regroupées dans un bloc distinct. En revanche, un quatrième objectif et le module de mise au point laser resteraient séparés.

Mais ce ne seraient pas les seules améliorations. Que ce soit pour le Pro ou l’Ultra, les coins gagneraient en rondeur, avec un cadre métallique plat et une finition mate texturée. Ce qui confirmerait les rumeurs précédentes.

Quant au Galaxy S26 Edge, il bénéficierait lui aussi d’un design sensiblement repensé, plus moderne et soigné que la version actuelle.

De meilleures performances photo

Le Galaxy S26 Ultra afficherait aussi un changement côté photo. Son capteur principal de 200 Mpx avec une ouverture f/1.4 laisserait entrer jusqu’à 47 % de lumière en plus que celui du S25 Ultra. Les clichés de nuit seraient donc plus lumineux, avec moins de grains et des couleurs plus fidèles.

Le grand-angle de 50 Mpx (f/1.9) améliorerait aussi les photos de paysages. Or, un téléobjectif de 12 Mpx avec zoom 3x offrirait 20 % de détails en plus par rapport à la génération précédente.

Enfin, le super téléobjectif de 50 Mpx (f/2.9) avec zoom 5x capterait 38 % de lumière supplémentaire. De quoi rendre les prises de vue à distance plus nettes.

Le plus intéressant dans tout cela ? Ces améliorations devraient aussi se ressentir en vidéo, surtout en faible luminosité ou lors de l’utilisation des téléobjectifs. Je me demande si le capteur avant de 12 Mpx bénéficiera, lui aussi, de vraies nouveautés.

Bien sûr, tout cela reste au stade de la spéculation. Samsung ne présentera pas son futur smartphone de la série Galaxy avant janvier 2026. En attendant, mieux vaut considérer ces informations avec prudence.

